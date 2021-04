Goodnight Mommy: Naomi Watts protagonista del remake di Amazon

L‘attrice Naomi Watts sarà la protagonista del remake di Amazon Studios del thriller psicologico Goodnight Mommy

Naomi Watts sarà la protagonista e la produttrice esecutiva del remake dell’horror psicologico austriaco intitolato Goodnight Mommy, realizzato da Amazon Studios.

Rilasciato nel 2014, il film originale è diventato un vero e proprio cult del genere ed è stato nominato agli Academy Award nella sezione Miglior film straniero.

Il remake sarà diretto da Matt Sobel e sceneggiato da Kyle Warren. La produzione sarà affidata a David Kaplan, Joshua Astrachan, Valery Guibal e Nicolas Brigaud-Robert, mentre i registi del film originale, Severin Fiala e Veronika Franz, faranno stavolta le veci di produttori esecutivi insieme alla Watts.

Goodnight Mommy: la trama del remake con Naomi Watts

Goodnight Mommy segue le vicende di due gemelli che, andati a stare con la loro madre, sono sorpresi di trovarla avvolta da delle fasciature dalla testa ai piedi, coi soli occhi visibili. Il suo comportamento diventa via via sempre più insolito, tanto che i gemelli iniziano a domandarsi, convincendosene in seguito, che si tratta di un impostore. Il loro sospetto scatena una serie di giochi mentali emotivi e continue incomprensioni tra madre e figli, che portano a un finale esplosivo e a irriparabili e strazianti conseguenze.

A proposito della direzione del suo film, il regista Matt Sobel ha affermato di volerlo strutturare come un invito agli spettatori a entrare nel viaggio interiore del protagonista.

Nella nostra rivisitazione di Goodnight Mommy, la paura dell’abbandono – e la terribile consapevolezza che coloro che ci sono vicini potrebbero non essere ciò che sembrano – creano un incubo coinvolgente, con sensazioni viscerali da ogni parte. Non vedo l’ora di creare questa storia mozzafiato con Amazon e l’impareggiabile Naomi Watts.

Non sappiamo ancora quando inizierà la produzione né quale sarà la data orientativa di rilascio del film. Per rimanere aggiornati sulle prossime novità legate al progetto, continuate a seguire Tuttotek.