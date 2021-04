Apex Legends: team deathmatch e nuove modalità in arrivo?

In una recente sessione di Q&A, Respawn, nella persona di Jason McCord ha parlato delle prossime novità di Apex Legends: deatmatch in arrivo? Scopriamolo insieme

Apex Legends, battle royale free to play targato Respawn ed Electronic Arts, è attualmente alla sua ottava stagione. Il gioco, però, nel 2021, stando alle recenti parole di Jason McCord, design director dell’azienda californiana, riceverà molte modifiche e verranno introdotte diverse novità. In una recente sessione di Q&A si è parlato proprio della possibilità di introduzione di nuove modalità di gioco in Apex Legends; che sia in arrivo il tanto atteso team deatmatch?

Apex Legends: il team deatmatch tra le principali novità?

Apex Legends e team deatmatch, un binomio possibile e anche molto atteso. Molti sono stati gli streamer e i content creator vicini a Respawn e che abitualmente bazzicano i server del titolo (anche fra i rank più alti) a parlare di questa possibile novità. A dare corda a questa ipotesi sono stare le parole di Jason McCord che presentano la possibilità e soprattutto, la volontà, da parte della stessa Respawn di inserire nuove modalità di gioco che possano dare ancora più profondità alle varie leggende e alle loro abilità. McCord, inoltre, ha confermato che il titolo, durante il 2021, arriverà alla sua undicesima stagione ed è altamente improbabile che il gioco rimanga uguale o molto simile ad ora.

Vi invitiamo a guardare e visionare, tramite il nostro player direttamente al canale ufficiale di Respawn Entertainment, la sessione di Q&A di Jason McCord, in modo tale da avere anche un quadro più ampio di quelle che sono state le sue parole. In questo articolo vi abbiamo riportato quelle che sono le principali novità suggerite dalle parole dello stesso design director e le suggestioni più interessanti relative proprio a queste ultime. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti e sviluppi in merito.

Per non perdervi nessuna notizia dal mondo videoludico e non solo continuate a sintonizzarvi su tuttoteK. Per acquistare, invece, videogames a prezzo scontato date un’occhiata alle offerte di Instant Gaming.