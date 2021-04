Oppo Reno5 Z 5G: annunciato ufficialmente

La casa cinese allarga la gamma Reno5 con la new entry Oppo Reno5 Z 5G, rebranding del modello Oppo F19 Pro Plus. Vediamo in cosa si diversifica

Sì è insinuato di soppiatto all’interno del catalogo degli store Oppo il nuovo Reno5 Z 5G, caratterizzato da uno schermo Super AMOLED da 6,43″ ed un SoC MediaTek Dimensity 800U. E’ disponibile alla vendita solo nei mercati degli Emirati Arabi e di Singapore, almeno per il momento. Rispetto al modello da F19 Pro Plus ha il supporto alla connettività NFC ed un sistema di ricarica di soli 30W rispetto ai 50W offerti dalla controparte. Nonostante quest’ultima differenza, è uno smartphone capace di garantire tempi di ricarica record ed un’autonomia di tutto rispetto grazie alla capiente batteria da 4310mAh. Ma vediamo più nel dettaglio le caratteristiche tecniche di questo nuovo smartphone proposto da Oppo.

Oppo Reno5 Z 5G: scheda tecnica

La dotazione hardware di questo dispositivo comprende:

Display: Super AMOLED da 6,43″ FHD+ , 409ppi , 430 nit , rapporto schermo-scocca 90,8% ;

da , , , rapporto schermo-scocca ; CPU: MediaTek Dimensity 800U octa-core @2,4GHz ;

; GPU: ARM G57 MC3 ;

; RAM: 8GB di tipo LPDDR4x ;

; ROM: 128GB per archiviazione interna;

per archiviazione interna; fotocamera posteriore: obbiettivo principale da 48MP , ultra-grandangolare da 8MP , macro da 2MP , monocromatico da 2MP ;

, ultra-grandangolare da , macro da , monocromatico da ; fotocamera anteriore: 16MP ;

; connettività: 5G SA, WiFi, Bluetooth 5.1, USB-C, jack da 3,5mm, NFC, GPS, Glonass, Beidou, Galileo ;

; batteria: 4310mAh con ricarica rapida VOOC Flash Charge 4.0 a 30W ;

con ricarica rapida a ; dimensioni: 160,1 x 73,4 x 7,8mm

x x peso: 173g ;

; colori: Cosmo Blue e Fluid Black ;

e ; OS: ColorOS 11.1 basato su Android 11 ;

; Prezzo: ~330 euro

Oppo Reno5 Z 5G: caratteristiche

Come si legge dalla scheda, il nuovo Oppo reno5 Z 5G è uno smartphone in grado di abbracciare una larga fascia di utenza, in quanto permette di adattarsi a qualunque tipo di utilizzo. L’enorme schermo Super AMOLED da 6,43″ vi permetterà di visionare al meglio i contenuti video grazie ai neri profondi offerti dalla tipologia di pannello. Gli 8GB di memoria RAM vi consentiranno inoltre un solido utilizzo multitasking delle applicazioni. Non sarà da meno neanche la GPU che fornirà prestazioni più che discrete anche in ambito gaming.

Il modulo fotografico posteriore, composto da 4 obbiettivi, realizzerà scatti di un certo livello grazie al sensore principale da 48MP. E’ presente poi il supporto alla ricarica veloce VOOC Flash Charge 4.0, capace di garantire un’autonomia di 3 ore di chiamata con soli 5 minuti di ricarica della batteria. Da citare infine la presenza del jack per le cuffie da 3,5mm e del modem 5G, grazie al quale potrete navigare su internet alla velocità più alta che oggi la tecnologia delle reti mobili può offrire.

