Alice in Borderland: arriva il trailer della seconda stagione

Dopo anni di attesa, Alice in Borderland sta finalmente per tornare. Nei giorni scorsi è stato infatti rilasciato un nuovo trailer

L’attesa è stata lunga, ma finalmente ci siamo. Alice in Borderland, una delle serie tv giapponesi più celebri, sta finalmente per tornare su Netflix con una seconda stagione, il 22 dicembre 2022. Era il 2020 quando le prime puntate sbarcarono sulla piattaforma, travolgendo con il suo successo il mondo intero. Da allora però, le notizie riguardo una seconda stagione sono state davvero scarse, fino a pochi giorni fa, quando quasi a sorpresa la piattaforma streaming ha rilasciato il nuovo trailer.

Alice in Borderland: dove eravamo rimasti

Nella prima stagione avevamo fatto la conoscenza di Arisu, ex-studente universitario disoccupato, amante dei videogame, annoiato dalla vita e dei suoi due amici Karube e Chōta. I tre vengono improvvisamente trasportati in una Tokyo deserta, dove sono costretti a partecipare a pericolosissimi giochi, in compagnia di altri malcapitati che tenteranno il tutto per tutto per salvarsi, capire dove si trovano e chi si nasconde dietro questi game.

La conclusione della prima stagione (qui la nostra recensione) aveva lasciato tutti con il fiato sospeso e con la voglia di scoprire come si sarebbe evoluto il gioco a cui sono stati costretti i protagonisti. Dopo una serie di avvincenti e pericolosissime prove, abbiamo lasciato Arisu, Usagi, Chishiya e Kuina increduli, dopo la scoperta dell’identità di una delle menti che si nascondevano dietro i sadici game. I quattro, assieme agli altri superstiti devono prepararsi: dopo aver combattuto per ottenere le carte da gioco più basse, ora è il momento di scontrarsi per vincere contro re, fanti e regine.

Alice in Borderland: il trailer della nuova stagione

Le immagini della seconda stagione ci mostrano qualche dettaglio in più sulle nuove puntate. Capiamo infatti che, dopo una brevissima pausa, i giochi sono ripresi, più spietati di prima, ma stavolta con re, fanti e regine come avversari diretti, da sconfiggere. Sarà il momento di fare la conoscenza di nuovi personaggi e scoprire qualcosa di più su alcuni dei protagonisti, le cui vite sono, fino ad ora, rimaste un mistero.

Chissà se i nostri beniamini riusciranno a sopravvivere anche a queste prove. L’incognita rimane, visto che la serie ci ha insegnato, nelle sue parti più emozionanti, che nessuno è al sicuro.

Il cast della nuova stagione

Nelle nuove puntate ritroveremo molti dei protagonisti della stagione precedente. Kento Yamazaki riprenderà i panni di Arisu, Tao Tsuchiya quelli di Usagi, Nijirō Murakami quelli del misterioso Chishiya e Dori Sakurada quelli dello spietato Niragi. Torneranno anche Aya Asahina, interprete di Kuina e Sho Aoyagi, che presta il volto ad Aguni.

Il cast vanta anche delle nuove entrate, tra cui Tsuyoshi Abe, Tomohisa Yamashita, Yuri Tsunematsu, Isomura Hayato, Maiguma Katsuya e Sato Honami.

Alice in Borderland è basato sul manga scritto e disegnato da Haro Aso, che si è concluso nel 2016. Quest’ultimo ha poi generato due spin-off e un anime (rimasto però incompiuto). La serie è diretta da Shinsuke Sato e scritta da Yoshiki Watabe, Yasuko Kuramitsu e Shinsuke Sato.

All’uscita della prima stagione, Alice in Borderland era riuscita a riscuotere un enorme successo, tanto da posizionarsi nella top 10 in 40 Paesi diversi. Chissà se anche questa stagione sarà in grado di arrivare a tanto. Aspettiamo il 22 dicembre per scoprirlo.

