Uonderbois: una nuova serie TV italiana su Disney Plus

Uonderbois è il titolo di una nuova serie TV italiana che sarà disponibile su Disney Plus e che sarà incentrata sulle leggende della città di Napoli

Il titolo è Uonderbois ed è una nuova serie TV tutta italiana che sarà disponibile su Disney Plus, in data ancora da definirsi. Non si sanno ancora molte informazioni di questa nuova serie TV, ma sicuramente è chiaro che le riprese sono iniziate a dicembre 2022 e questo, grazie ad un post di Instagram proprio di Disney Plus.

Uonderbois: una nuova serie TV su Disney Plus

La piattaforma ha infatti pubblicato un immagine del ciak con il titolo della serie, su uno sfondo tipicamente partenopeo, fatto di piccoli corni rossi appesi e altri elementi della tradizione essiccati.

La serie è in piena produzione, con le riprese appena iniziate, quindi non si conoscono molti dettagli della trama, ma sappiamo che da cornice a tutte le storie ci sono le leggende popolari partenopee, in particolare di Napoli. La regia è di Andrea De Sica e Giorgio Romano, così come l’immagine pubblicata sui social suggerisce e protagonisti sono dei giovani ragazzi.

Questi giovani sono cinque dodicenni, con tanta fantasia che credono nell’esistenza del mito Uonderbois, un incrocio tra Munaciello e Robin Hood dei giorni nostri. Con questa convinzione si addentreranno nella Napoli sotterranea in un viaggio tra fantasia, ma anche vita vera. Una sinossi che ci suggerisce molta avventura, entusiasmo di un mondo visto dagli occhi di giovani carichi di aspettative e sicuramente un po’ di realismo magico.

Una trama che incuriosisce molto, soprattutto per originalità, trattandosi di una serie totalmente italiana e la seconda in arrivo in questo periodo su Disney Plus, dopo il successo di Boris 4.

Nel cast della serie ci sono, Serena Rossi, Massimiliano Caiazzo, Junior Rodriguez, Melissa Caturano, Catello Buonocore, Christian Chiummariello, Gennaro Filippone, Giordana Marengo, Giovanni Esposito, Ernesto Mahieux, Francesco Di Leva, Ivana Lotito e Nino D’Angelo.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.