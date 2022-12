Comprare iPhone usato: perché scegliere modelli ricondizionati

Se volete comprare in iPhone usato, dovreste assolutamente considerare i modelli ricondizionati. Sono sicuri quasi quanto l’acquisto di un modello nuovo!

Certamente l’iPhone è uno dei telefoni più conosciuti al mondo se non il più conosciuto. E un motivo c’è, anzi forse più di uno: è un telefono semplice da utilizzare, molto affidabile, sicuro e qualitativamente impeccabile sotto ogni punto di vista. Ovviamente tutto questo si traduce in un prezzo di vendita molto superiore alla media per gli altri smartphone. Quindi molte persone cercano degli iPhone usati per riuscire ad ottenere il tanto agognato smartphone ad un prezzo accessibile. Il mercato degli iPhone usati è molto florido infatti, tanto che spesso si va incontro a truffe o raggiri o comunque si ottiene un prodotto che non rispecchia le reali aspettative. Ecco perché conviene considerare un iPhone ricondizionato.

iPhone usato? Meglio quelli ricondizionati!

Lo smartphone ormai è diventato parte integrante della nostra vita privata e professionale. Non solo ci permette di telefonare e mandare messaggi, ma ormai possiamo gestire le mail, navigare in internet, scattare magnifiche foto e a che gestire il nostro conto in banca. Non possiamo proprio esporci a dei rischi oppure ritrovarci con un modello non funzionante dopo pochi mesi. E ovviamente il rischio c’è quando si acquistano telefoni usati. Infatti acquistando da privati non possiamo veramente assicurarci che il telefono sia in perfetto stato. Ecco che quindi l’opzione iPhone ricondizionato diventa migliore di iPhone usato.

Ma cosa significa ricondizionato? Si tratta sempre di un prodotto usato, ma che viene ritirato da aziende specializzate. I tecnici di queste compagnie sfruttano le loro competenze e la loro esperienza per valutare lo stato del telefono ed eventualmente procedere con le necessarie operazioni di riparazione e ripristino. Risultato? Gli iPhone usati venduti come ricondizionati sono perfettamente funzionanti tanto che queste aziende offrono anche una garanzia! Eventuali difetti estetici o di altro genere vengono sempre segnalati, spesso utilizzando un sistema di rating che varia a seconda dell’azienda che si occupa del ricondizionamento. A volte vengono venduti come ricondizionati prodotti pari la nuovo che sono stati restituiti dopo poco tempo dai proprietari, magari per passare ad un modello diverso.

Ma è davvero conveniente?

Ma alla fine conviene acquistare un telefono usato? Quanto si risparmia? Facciamo degli esempio. Un iPhone 13 da 512 GB ha un prezzo di listino di circa 1300 euro, lo street price è invece attorno ai 1200 euro. Acquistandolo ricondizionato invece spenderete circa 900 euro (risparmiando circa 400 euro)! Un bell’affare! Altro esempio: iPhone 12 da 256 GB. Il prezzo di listino è di circa 1000 euro, lo street price si aggira intorno agli 800 euro. Invece ricondizionato lo potete trovare a circa 500 euro (con un risparmio di circa 500 euro)! Si capisce che il risparmio varia in base al modello, ma è sempre evidente.

Inoltre, oltre che fare un piacere al portafogli, farete un piacere al nostro pianeta! Infatti, acquistando un iPhone usato o ricondizionato contribuirete a ridurre la quantità di rifiuti e anche le emissioni. Insomma, si tratta di un'opzione da tenere vivamente in considerazione!