iPhone 14 e 14 Pro ufficiali: caratteristiche tecniche e prezzi

Durante l’evento Apple di ieri sono stati annunciati i nuovi iPhone 14, in ben 4 varianti. Vediamo assieme scheda tecnica, caratteristiche e prezzi

iPhone 14 e 14 Pro sono finalmente realtà, dopo innumerevoli indiscrezioni e leaks, il momento che tutti gli appassionati della mela di Cupertino stavano aspettando è arrivato. La nuova generazione di iPhone arriverà in ben 4 modelli distinti tra iPhone 14, Plus, Pro e Pro Max. Tuttavia, solo gli ultimi due monteranno il nuovo e potente processore A16 Bionic, mentre tutta la serie sarà equipaggiata con un display Super Retina e la velocissima connettività 5G. Scopriamo assieme le loro caratteristiche.

Novità principali dei nuovi iPhone 14 e 14 Pro



Esteticamente la nuova generazione di iPhone 14 Pro e 14 Pro Max presenta una diversa disposizione dei sensori frontali adibiti al FaceID, chiamata Dynamic Island, la quale andrà a sostituire l’iconico e discusso notch, che invece rimarrà invariato nella versione base e Plus. Il cuore pulsante dei nuovi iPhone 14 Pro e 14 Pro Max è il processore A16 Bionic con supporto al 5G e capacità fotografiche ancor più elevate. Gli iPhone 14 e 14 Plus disporranno invece del SoC dello scorso anno, l’ancora potentissimo A15 Bionic, che vedrà però l’aggiunta di un nuovo core nella GPU. Novità di quest’anno sono invece i messaggi di emergenza via satellite, funzionalità attualmente disponibile solo in America, l’arrivo della eSim e la Crash Detection.

Proprio come lo scorso anno, le fotocamere di iPhone 14 e 14 Plus saranno posizionate in diagonale. A differenza di questi ultimi, le varianti Pro e Pro Max avranno anche due diversi teleobiettivi, rispettivamente da 2x e 3x. Lungo i bordi troveremo invece i classici pulsanti di accensione e volume mentre sul lato inferiore troveremo ancora una volta la porta Lighthing. Invariata la presenza della certificazione IP68 contro le infiltrazioni di acqua e polvere. Le nuove cinque colorazioni: Mezzanotte, Viola, Galassia, Blu, (PRODUCT)Red saranno disponibili per la variante base e Plus. Le colorazioni dei modelli Pro e Pro Max sono invece: Viola, Oro, Argento e Nero Siderale.

iPhone 14 e 14 Plus : scheda tecnica

Display: Super Retina XDR OLED 6,1″ 60 Hz – Super Retina XDR OLED 6,7″ 60 Hz

Super Retina XDR OLED 6,1″ 60 Hz – Super Retina XDR OLED 6,7″ 60 Hz SoC: Apple A15 Bionic

Apple A15 Bionic Memoria: 128/256/512GB ROM, non espandibile

128/256/512GB ROM, non espandibile Fotocamere posteriori : 12 MP principale con apertura f/1,5 e stabilizzazione Sensor Shift, 12 MP grandangolare con apertura f/2,4 e stabilizzazione ottica

: Fotocamere anteriori : 12 MegaPixel f/1,9 con Face ID e autofocus

: 12 MegaPixel f/1,9 con Face ID e autofocus Sensori: riconoscimento facciale FaceID, sensore luce ambientale, prossimità, giroscopio, accelerometro, compasso

riconoscimento facciale FaceID, sensore luce ambientale, prossimità, giroscopio, accelerometro, compasso Batteria: ricarica rapida da 20W, ricarica wireless MagSafe da 15W, ricarica wireless Qi da 7,5W

ricarica rapida da 20W, ricarica wireless MagSafe da 15W, ricarica wireless Qi da 7,5W Altro: 5G, IP68

5G, IP68 Colorazioni: Mezzanotte, Viola, Galassia, Blu, (PRODUCT)Red

Mezzanotte, Viola, Galassia, Blu, (PRODUCT)Red Dimensioni e peso : 146,7 x 71,5 x 7,8 mm 172 grammi – 160,8 x 78,1 x 7,8 mm 174 grammi

: 146,7 x 71,5 x 7,8 mm 172 grammi – 160,8 x 78,1 x 7,8 mm 174 grammi Sistema operativo: iOS 16

iPhone 14 Pro e 14 Pro Max : scheda tecnica

Display: Super Retina XDR OLED 6,1″, 120 Hz adattivo, fino a 2000 nits – Super Retina XDR OLED 6,7″, 120 Hz adattivo, fino a 2000 nits

Super Retina XDR OLED 6,1″, 120 Hz adattivo, fino a 2000 nits – Super Retina XDR OLED 6,7″, 120 Hz adattivo, fino a 2000 nits SoC: Apple A16 Bionic

Apple A16 Bionic Memoria: 128/256/512GB o 1TB ROM, non espandibile

128/256/512GB o 1TB ROM, non espandibile Fotocamere posteriori : 48MP principale, f/1,78, 24mm, sensore quad-pixel, pixel quadruplo da 1,22um, OIS su sensore di 2a gen., 100% Focus Pixel, lenti a 7 elementi 12MP ultra grandangolare, f/2,2, 13mm, FOV 120°, lenti a 6 elementi, 100% Focus Pixel, correzione dell’obiettivo 12MP tele 2x (tramite sensore quad-pixel), 48mm, f/1,78, OIS 2a gen., lenti a 7 elementi, 100% Focus Pixel tele 3x 12MP, f/2,8, 77mm, OIS

: Fotocamere anteriori : 12MP, f/1,9, AF con Focus Pixel, Photonic Engine, Deep Fusion, Smart HDR 4

: 12MP, f/1,9, AF con Focus Pixel, Photonic Engine, Deep Fusion, Smart HDR 4 Sensori: riconoscimento facciale FaceID, LiDAR, barometro, giroscopio, accelerometro, prossimità

riconoscimento facciale FaceID, LiDAR, barometro, giroscopio, accelerometro, prossimità Batteria: ricarica rapida da 20W, ricarica wireless MagSafe da 15W, ricarica wireless Qi da 7,5W

ricarica rapida da 20W, ricarica wireless MagSafe da 15W, ricarica wireless Qi da 7,5W Altro: 5G, IP68

5G, IP68 Colorazioni: Viola, Oro, Argento e Nero Siderale

Viola, Oro, Argento e Nero Siderale Dimensioni e peso : 147,5×71,5×7,85mm per 206g – 160,7×77,6×7,85mm per 240g

: 147,5×71,5×7,85mm per 206g – 160,7×77,6×7,85mm per 240g Sistema operativo: iOS 16

iPhone 14 : prezzi e disponibilità

I nuovi iPhone arriveranno sul mercato il 16 settembre, inoltre sarà possibile preordinarli a partire dal 9 settembre con i seguenti prezzi:

iPhone 14 e iPhone 14 Plus a partire da 1029€ e 1179€;

e a partire da e iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max a partire da 1339€ e 1489€.

Acquisterete i nuovi smartphone di casa Apple? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra pagina Instagram, il nostro canale YouTube e restate connessi su tuttotek.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!