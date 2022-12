be quiet! presenta Pure Rock LP: il nuovo silenziosissimo dissipatore per CPU

Pure Rock LP di be quiet!: il silenziosissimo dissipatore per CPU a basso profilo, con un’altezza di soli 45 mm. Affidabile dissipatore ad aria per le costruzioni mini-ITX ultracompatte

Be quiet! (qui per visitare il sito) è un marchio premium di alimentatori per PC, case per PC e soluzioni di raffreddamento, nonché leader di mercato in Germania dal 2007. Tutte le fasi di ideazione, progettazione e collaudo sono realizzate con la passione tedesca per la qualità e la precisione presso la sede centrale in Germania. Concetti ingegneristici innovativi, materiali pregiati e qualità di livello mondiale rendono i prodotti be quiet! tra i più silenziosi, affidabili e potenti disponibili.

Dettagli sul nuovo dissipatore Pure Rock Lp di be quiet!

be quiet!, il produttore tedesco di componenti per PC di alta qualità, annuncia oggi un’aggiunta alla sua gamma di dissipatori ad aria. Pure Rock LP è un dissipatore a basso profilo con un’altezza di soli 45 mm. Ciò lo rende il dissipatore per CPU ideale per le costruzioni mini-ITX ultracompatte che richiedono un raffreddamento affidabile, con un design in alluminio spazzolato.

Grazie all’altezza notevolmente ridotta di 45 mm, Pure Rock LP si adatta ai sistemi più stretti, come gli HTPC mini-ITX e i piccoli sistemi multimediali o di gioco. Il suo design compatto consente configurazioni complete di banchi di RAM anche in case per PC con spazio limitato. Nonostante le dimensioni ridotte, Pure Rock LP offre una potenza di raffreddamento di 100 W TDP grazie a tre heatpipe da 6 mm ad alte prestazioni e a una ventola di qualità da 92 mm.

La ventola ha un’altezza ultra ridotta di 15 mm e supporta un funzionamento silenzioso di 30,6 dB(A) con una velocità massima di 2500 giri/min. Con la sua finitura in alluminio spazzolato e le opzioni di montaggio per AMD e Intel, il Pure Rock LP nero farà la sua figura in qualsiasi struttura compatta. Il dissipatore viene fornito con una garanzia completa del produttore di 3 anni. Pure Rock LP sarà disponibile dal 13 Dicembre a un prezzo di listino di 49,90 dollari / 49,90 euro / 46,99 sterline.

