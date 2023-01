Huawei: annuncia il lancio di HUAWEI FreeBuds 5i

Sono disponibili le nuove cuffie HUAWEI FreeBuds 5i. Tra i pochi modelli true wireless sotto i 100 euro con certificazione Hi-Res, supportano ANC dual mic, batteria di lunga durata e pratiche funzioni per un’esperienza d’ascolto di qualità in ogni situazione

Huawei annuncia FreeBuds 5i, le nuove cuffie True Wireless Stereo (TWS) con cancellazione attiva del rumore (ANC) e certificazione Hi-Res per un audio ad alta risoluzione. Disponibili su Huawei Store, ereditano la qualità del suono dalla serie FreeBuds a cui uniscono nuove funzionalità per un’esperienza d’uso ancora più smart, versatile e connessa in più scenari, dal viaggio allo sport. La modalità Dual Device consente di connettere gli auricolari a più dispositivi contemporaneamente: tra smartphone, tablet, PC e smartwatch, e sistemi operativi diversi Android, iOS e Windows.

Con un peso di soli 4,9 g, sono leggere e comode da indossare anche per un tempo prolungato. Misurano in lunghezza 29 mm, 7 mm in meno rispetto alle precedenti FreeBuds 4i, il che le rende ancora più adattabili alla forma dell’orecchio.

HUAWEI FreeBuds 5i: un suono coinvolgente in HD

La qualità del suono con risoluzione end-to-end offre un’esperienza d’ascolto con certificazione Hi-Res Audio Wireless (Hi-Res). L’hardware potente, algoritmi, codec audio LDAC HD2 ed effetti multi-EQ consentono di riprodurre e trasmettere l’audio HD, garantendo così una resa fedele del suono originale, e permettono di regolare e personalizzare liberamente gli effetti audio (equalizzazione) in base al proprio gusto. Ad esempio, selezionando la modalità “Bassi più intensi” o “Acuti più intensi”, la melodia di ogni canzone risulterà nitida e cristallina.

Tecnologia di cancellazione del rumore per audio e chiamate impeccabili

Per limitare al minimo l’interferenza dei rumori ambientali, le FreeBuds 5i sono dotate di tecnologia ANC a doppio microfono e di cancellazione del rumore ibrida anche in chiamata che, andando oltre il tradizionale design in-ear, è in grado di bloccare efficacemente i rumori ad alta frequenza in modo passivo e di captare i rumori all’interno del canale uditivo, non solo quelli esterni, fornendo così una profondità massima di ANC del rumore di 42 dB.

Una volta indossate, tramite l’app AI Life che permette di controllare e gestire le cuffie usando lo smartphone, è possibile scegliere tra le modalità di cancellazione del rumore Ultra, Generale e Comodo in base all’ambiente in cui ci si trova, che sia un aeroporto affollato, una stazione della metropolitana, un ristorante, un ufficio o una casa tranquilla. Per mantenere cristallino anche l’audio in chiamata, le FreeBuds 5i integrano la funzione di cancellazione del rumore AI che distingue e migliora la voce grazie all’algoritmo della rete neurale AI.

HUAWEI FreeBuds 5i: user experience senza soluzione di continuità

Funzionalità smart, una batteria di lunga durata e impermeabilità IP54 garantiscono un’esperienza d’uso versatile e confortevole ovunque. Dopo una carica completa, le FreeBuds 5i permettono di ascoltare musica per 7,5 ore continuative e fino a 28 ore se associati con la custodia di ricarica, con anche la possibilità di seguire lezioni online, riunioni o call senza il rischio che si scarichino. Supportano, inoltre, la funzione di ricarica veloce che garantisce 4 ore di riproduzione audio continua con una carica di soli 15 minuti, liberando dalla preoccupazione che la batteria si possa esaurire rapidamente.

Prezzo e disponibilità

Da oggi le cuffie HUAWEI FreeBuds 5i sono disponibili con custodia protettiva in regalo al costo di 99,90 euro. Inoltre, sarà possibile ottenere un ulteriore sconto di 20€ inserendo il codice AAFREEBUDS20 in fase di check-out. E voi cosa ne pensate di queste nuove cuffie FreeBuds 5i di HUAWEI? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, su tutti gli altri nostri social e di restare connessi su tuttoteK.