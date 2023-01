HUAWEI MatePad SE: un’esperienza nuova di home entertainment

Il nuovo tablet HUAWEI MatePad SE con ampio display FullView 2K da 10.4 pollici e Surround Sound da oggi è disponibile solo su Huawei Store, scopriamolo insieme in questo articolo dedicato

HUAWEI MatePad SE 10.4” è un tablet versatile progettato per essere utilizzato in ogni situazione, grazie a nuove funzionalità che innovano il concetto di home entertainment. Il nuovo MatePad SE da 10,4 pollici offre tutto ciò che i consumatori possono desiderare da un tablet, dalla possibilità di fruire di contenuti diversi a navigare con facilità. Inoltre, integra un’ampia gamma di nuove funzioni per l’apprendimento online, la lettura di e-book e la consultazione di notizie per soddisfare le esigenze di tutta la famiglia.

Dotato di un ampio display FullView da 10.4 pollici 2K Eye Comfort che ha superato le certificazioni TÜV Rheinland Low Blue Light e Flicker-free per la ridotta emissione di luce blu che limita l’affaticamento degli occhi mentre si guarda lo schermo. Il corpo sottile e leggero con soli 440 g di peso ha superato una serie di test che ne garantiscono la resistenza per un utilizzo duraturo.

HUAWEI MatePad SE: visione nitida e coinvolgente

Il display FullView da 10.4 pollici ha un rapporto schermo-corpo dell’83%, una risoluzione 2K e una densità di pixel di 225 ppi che permette di godere di una visione immersiva, con dettagli chiari e vividi. I 4096 livelli di luminosità cambiano in tempo reale in base alle condizioni di illuminazione ambientale per permettere agli occhi di adattarsi in qualsiasi momento della giornata.

Design elegante e minimalista

Realizzato in lega di alluminio ottenuta con un processo di sabbiatura anodica che restituisce una raffinata lucentezza metallica. Il design minimalista guarda al futuro con linee classiche che richiamano la tradizionale estetica simmetrica. Pensato per l’home entertainment, HUAWEI MatePad SE 10.4” pesa solo 440 g, è comodo da impugnare ed è testato per resistere a cadute e colpi in modo che piccoli incidenti non incrinino lo schermo o deformino il corpo e sia adatto anche ai bambini.

Per permettere ai più piccoli di utilizzare il device in modo sicuro, grazie al Kids Corner è possibile accedere al controllo parentale attraverso cui gestire tempo di utilizzo, app e contenuti e attivare modalità come la protezione degli occhi.

HUAWEI MatePad SE: Surround Sound con Histen 8.0

Il tablet integra due speaker che generano il suono sia da destra sia da sinistra per offrire un’esperienza di ascolto immersiva e coinvolgente. Huawei Histen 8.0 è dotato di effetti audio che si adattano automaticamente al contesto, in base alla gamma di frequenze e al livello del volume, e migliorano la resa cristallina di ogni suono.

Grazie a un esclusivo algoritmo di estrazione della voce umana a canale centrale, è in grado di risaltare le voci e rendere al meglio dialoghi dei film, video, corsi online e call. Inoltre, l’algoritmo bottom-layer permette di identificare i tipi di app utilizzate e regolare automaticamente gli effetti sonori degli speaker, mantenendo così il suono nitido.

HarmonyOS 3

HarmonyOS 3 permette di gestire più dispositivi da un’unica postazione per semplificare ancora di più ogni operazione. Ad esempio, è possibile collegare il tablet con un paio di cuffie FreeBuds e passare dall’audio del tablet a quello delle cuffie bluetooth trascinando semplicemente le icone corrispondenti dei due device Huawei.

HarmonyOS 3, inoltre, supporta combinazioni di Service Widget per navigare e avere accesso a tutti i contenuti e a tutte le funzioni che si desiderano. La nuovissima modalità Multi-Window trasforma il tablet in un device multitasking e consente di compiere in contemporanea fino a tre diverse attività. La nuova e migliorata funzione App Multiplier permette di visualizzare fino a quattro finestre all’interno di una singola app; ad esempio, quando si apre WhatsApp per chattare, è possibile tenere due finestre di chat affiancate e due finestre fluttuanti aggiuntive.

Prezzo e disponibilità

HUAWEI MatePad SE 10.4” è stato progettato per offrire il meglio dell’home entertainment grazie a un ampio display, comodo per le persone di tutte le età, e a funzionalità che rendono ogni esperienza audio-visiva immersiva e coinvolgente. Il tablet perfetto per tutta la famiglia, è il compagno ideale per l’apprendimento e l’intrattenimento dei bambini, sia per seguire corsi online sia per guardare i cartoni animati.

Disponibile al prezzo di 239,90 euro. Fino al 31 gennaio, con l’acquisto si ottiene in omaggio la Folio Cover, 3 mesi di abbonamento Cloud da 200GB gratis e un coupon sconto di 20€ con il codice AMPSE20 da inserire su HUAWEI Store al check-out.

E voi cosa ne pensate di questo nuovo tablet, con ampio display FullView 2K da 10.4 pollici e Surround Sound di HUAWEI? Fateci sapere qui sotto nei commenti.