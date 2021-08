Come riconoscere i migliori siti di scommesse con bonus

In questo articolo vedremo come riconoscere e trovare i migliori siti di scommesse che offrono dei bonus per poter giocare ai nostri giochi preferiti senza spendere un centesimo. Vediamo i dettagli

I siti di scommesse sono il modo più semplice ed immediato per gli appassionati di gioco d’azzardo di mettersi in gioco e vincere con le loro puntate. Inoltre sono anche un punto di incontro con tante altre persone che condividono questa passione. Il principio base di una scommessa è semplice: si tenta di indovinare l’esito di una evento incerto – come un evento sportivo – puntando dei soldi sul risultato. Prerequisito della scommessa è quindi investire del denaro. Ma non è fondamentale dato che esistono molti siti di scommesse con bonus. Questi siti offrono del credito gratuito ai giocatori in cambio di semplici azioni come ad esempio la partecipazione ad un evento specifico. Questo significa che tramite questi siti sarà possibile giocare gratuitamente. Ma come fare per riconoscere i migliori?

Siti di scommesse con bonus: uno sguardo ravvicinato

Esistono tantissimi tipi diversi di bonus. Il più comune è certamente il bonus di benvenuto che la maggior parte dei siti di scommesse offre. In sostanza si tratta di una somma gratuita, in genere di piccola entità, che viene accreditata al momento dell’iscrizione alla piattaforma. Ci sono poi i bonus alla ricarica. Questi prevedono una cashback sulle ricarica reali effettuate. Ad esempio un bonus ricarica del 20% vi permetterà di guadagnare 20 euro di credito extra su una ricarica di 100 euro. Esistono poi i bonus legati a delle particolari giocate: molti siti offrono dei bonus in corrispondenza di particolare eventi o combinazioni. Ad esempio si può ricevere del credito gratuito scommettendo su una particolare gara sportiva.

Ma come trovare queste informazioni? A volte è sufficiente entrare nella home page dei siti di scommesse per individuare i banner che pubblicizzano i bonus. Tuttavia questi potrebbe contenere informazioni solo parziali ed incomplete. La seconda strategia è cercare nei motori di ricerca e nei siti specializzati i migliori bonus attivi. Infatti esistono molte piattaforme che monitorano costantemente le promozioni attive nei siti di scommesse e le raccolgono in un unico posto in modo che gli utenti possano confrontarle e fare le loro valutazioni. Inoltre molti aggregatori offrono dei codici promozionali che permettono di accedere ad ulteriori facilitazione e bonus.

Valutare i bonus

I bonus devono essere valutati in base non solo al valore monetario, ma anche alla frequenza con cui vengono proposti e alla facilità di accesso: è meglio un bonus una tantum da 50 euro o 10 bonus da 10 euro spalmati su di un anno? Ci sono poi dei bonus che possono essere spesi solamente sotto determinate condizioni ad esempio entro un certo tempo oppure solamente in certi giochi o in corrispondenza di un particolare evento. Ovviamente questi sono meno appetibili delle promozioni che possono essere spese liberamente. Alcuni siti di scommesse addirittura permettono di prelevare dal proprio conto virtuale il credito ricevuto in omaggio!

Bisogna comunque considerare che niente viene per niente. Molto spesso in cambio dei bonus sono richiesti i propri dati (vedi bonus di benvenuto) oppure una pubblicità sui canali social. Quindi bisogna valutare anche i lati negativi dell’accesso ai bonus nei siti di scommesse prima di decidere se utilizzarli o meno. Una cosa importante rimane sempre e comunque l’affidabilità del sito che può essere garantita dalla certificazione AAMS.

Dalla sezione web e social è tutto, continuate a seguirci!