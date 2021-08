Bonus tende e schermature solari 2021: misure per una città green

Tende, tapparelle e varie schermature solari sono indispensabili per proteggere le temperature, scopriamo le misure per una città green

La nostra società si muove sempre più spesso in direzione di una visione green, resa necessaria dai tanti abusi subiti dall’ambiente nel corso dei decenni passati, e per via dell’esigenza di proteggere le generazioni a venire. In questa direzione va ad incastrarsi il bonus tende e schermature solari 2021: un vero e proprio incentivo per chiunque abbia intenzione di abbracciare delle nuove abitudini eco-compatibili, ma senza per questo spendere una fortuna. Vediamo dunque di approfondire questo tema, e di capire quali sono tutte le misure utili per dipingere le nostre città di verde.

Le schermature solari e il bonus

Tende, tapparelle e varie schermature solari sono indispensabili per proteggere le temperature interne di una casa, e per evitare di spendere molti soldi in climatizzazione. Ebbene, da oggi è possibile usufruire di un bonus specifico per l’installazione di questi complementi, che prevede una detrazione fiscale del 50% della spesa. Spesa che dovrà comunque mantenersi entro un tetto pari a 60 mila euro, come prevede lo stesso ecobonus.

In certi casi è possibile arrivare anche ad una detrazione del 110%, ad esempio adottando degli interventi in grado di migliorare di 2 livelli la classe di efficientamento energetico dell’edificio. In questo caso conviene comunque informarsi leggendo le guide sul superbonus. Per chi invece desidera scoprire come funziona il bonus 2021 pensato per le città green, è possibile consultare alcuni approfondimenti utili, come quello sulla riqualificazione energetica di VIVI energia, ad esempio, che spiega come poter intervenire sugli edifici attraverso dei lavori e degli interventi finalizzati alla riduzione delle emissioni e al miglioramento dell’efficienza energetica. La cosiddetta green city è un modello che tutte le città italiane dovrebbero seguire, e l’installazione delle schermature solari si incastra proprio in questo prezioso processo.

Altre informazioni da conoscere

Sono diverse le città che si stanno muovendo in questa direzione, e altre che invece ancora non soddisfano le esigenze dei propri cittadini.

Si fa ad esempio riferimento a Firenze, finita al centro di una girandola di proposte per renderla più green e vivibile. Il Comune di Firenze ha infatti ricevuto oltre 800 proposte dai cittadini, molte riguardanti percorsi ciclabili e pedonali e la creazione di aree verdi e di gioco per i bambini. Il tema del green sembra dunque interessare molto la città di Firenze, soprattutto perché figura nella lista delle località più inquinate della Penisola; è comprensibile quindi l’esigenza dei cittadini di godersi la propria città migliorando le proprie condizioni di vita. Se invece passiamo ai luoghi più green d’Italia, una menzione va fatta per la città di Torino, la numero uno per quel che riguarda le installazioni di impianti fotovoltaici. Non esiste al momento un’altra città con più pannelli solari, e il Piemonte in linee generali non teme la competizione delle altre regioni.