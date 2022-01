Facile da imparare, divertente, Hearts è il gioco perfetto per intrattenersi qualche ora nei momenti liberi. Scopriamo di più

Siete a casa da soli e vi state annoiando tremendamente? Avete bisogno di una pausa dal lavoro? Se non vi va di leggere un libro, guardare un film e volete impegnare la mente in un modo diverso e più ludico, perché non un bel gioco di carte?

Anche se non avete qualcuno con cui condividere una partita, ormai internet offre mille possibilità per giocare a giochi che richiedono più partecipanti, sia connettendosi online con altri giocatori, sia gareggiando contro dei bot.

Ingannare il tempo giocando a carte, provate Hearts!

In questo articolo vi suggeriamo un classico dei giochi di carte: Hearts. Chi non lo ha mai sentito nominare almeno una volta? Chi non ci giocava sul proprio vecchio pc o sui primi rudimentali telefoni? Tutti lo conoscono, ma ben pochi si ricordano di quanto è divertente!

Facile da imparare, divertente, Hearts è il gioco perfetto per intrattenersi qualche ora nei momenti liberi. Giocare a carte, oltre a essere divertente, è anche un ottimo modo per tenere allenato il cervello!

Se sei giù incuriosito e vuoi sapere dove giocare a Hearts, noi ti suggeriamo di provare questa piattaforma per il gioco online: https://www.solitalian.it/hearts.

Adesso vediamo insieme quali sono le regole del gioco.

Hearts è un gioco di prese che previsto per 4 giocatori (in questo caso, giocherai contro 3 bot).

Lo scopo del gioco è evitare di prendere penalità, che sono date dalle carte di cuori (ogni cuore vale un punto penalità) e soprattutto dalla Regina di picche (che ne vale ben 13). Da qui il nome del gioco: “hearts”, che in inglese significa proprio “cuori”!

A ogni turno, il giocatore che inizia piazza una carta, il cui seme comanda per quel turno. Gli altri giocatori dovranno quindi giocare per forza una carta di quello stesso seme, a meno che non ne abbiano, e allora potranno giocarne di semi diversi (in questo modo potranno sbarazzarsi delle carte che danno penalità).

Quando tutti hanno giocato, il giocatore che ha giocato la carta più alta del seme che comanda raccoglie tutte quelle messe dagli altri. Ricorda, la carta più bassa è il due mentre la più alta è l’asso.

Il gioco termina quando un giocatore raggiunge i 100 punti (nella modalità standard, ma volendo è modificabile: in pratica sarai tu a decidere la lunghezza del gioco a seconda del tempo a tua disposizione!).

Il vincitore è quello che ha ottenuto il punteggio più basso, ossia che ha accumulato meno penalità.

Sei un giocatore esperto e pensi che sia troppo facile per te? Oppure al contrario ti ritieni alle prime armi e pensi possa diventare snervante?

Nessun problema, la piattaforma offre tre livelli di difficoltà (facile, intermedio e difficile), che sapranno soddisfare tanto il giocatore inesperto quanto quello più esigente. In pratica, a seconda del livello selezionato, il computer sceglierà se utilizzare o meno delle strategie di gioco più intelligenti e contare le carte per avvantaggiarsi.

Se vuoi passare il tempo divertendoti e mettere da parte la noia, gioca subito a Hearts!

Vedrai che imparare a giocare non è molto difficile e saprà subito coinvolgerti e intrattenerti!

Inizia subito una partita, basta un click!