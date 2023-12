I The Game Awards 2023 sono conclusi e tanti sono gli annunci dei giochi che vedremo dal 2024 in poi, abbiamo scritto un recap di tutti gli annunci che ci hanno mostrato nel più grande evento dedicato ai videogiochi che ogni anno aspettiamo con tanto hype

Lo abbiamo aspettato, e come ogni anno, arriva il 7 dicembre pronto a sorprenderci. Una cosa che ci sentiamo di dirvi è che i The Game Awards 2023 sono stati molto più entusiasmanti dell’anno precedente, forse l’evento migliore dal primo evento degli Oscar dei videogiochi del 2014. Tanti sono stati gli annunci dei giochi ai The Game Awards 2023, così come tanta è stata l’emozione di scoprire cosa ci aspetta dal 2024 in poi. In questo articolo faremo un recap di tutto ciò che troveremo dal 2024 in poi.

Brothers: a Tale of Two Sons Remake | The Game Awards 2023: recap di tutti gli annunci dei giochi

Iniziamo alla grande con Brothers: a Tale of Two Sons Remake. Questo è il primo grande titolo di Josef Fares, il creatore di A Way Out e il GOTY 2021 It Takes Two. Un vero e proprio gioiellino dell’industria videoludica ma col motore grafico pari ai giorni nostri. Questo titolo racconta appunto la storia di due fratelli che affronteranno insieme un viaggio per salvare il loro padre morente, in cerca di una linfa vitale che dicono essere l’unica cura alla sua malattia. Se non avete mai giocato questo titolo (ma anche se l’avete già giocato), vi consigliamo di tenere d’occhio questo gioiellino. Il titolo ha anche una data d’uscita, fissata per il 28 febbraio.

Pony Island 2: Panda Circus | The Game Awards 2023: recap di tutti gli annunci dei giochi

Dagli stessi creatori di Inscryption, arriva il sequel di un altro grande titolo del campo indie, ovvero Pony Island 2: Panda Circus. Riprende le stesse vicende del primo titolo, col giocatore che interagisce con un cabinato arcade attraverso il quale Lucifero cercherà di impadronirsi dell’anima del giocatore. Il trailer mostra alcune scene criptiche e inquietanti, con misteri da svelare e rompicapi da risolvere in quello che sembra essere il Panda Circus, dove un solo panda è rimasto sopravvissuto. Preparatevi a barattare con i demoni degli Inferi. Il gioco è previsto per il 2025.

Usual June | The Game Awards 2023: recap di tutti gli annunci dei giochi

Arriva il primo titolo di un nuovo franchise della serata dedicata ai TGA. Usual June è un action adventure in terza persona che ci farà vestire i panni di una ragazza liceale che dovrà bilanciare la sua vita scolastica con la lotta contro delle strane creature di dimensioni parallele. Ciò che ha di accattivante è lo stile cartoonesco col quale è costruito l’intero mondo di gioco. La ragazza di nome June dovrà risolvere dei misteri legati a dei fenomeni paranormali, aiutata dallo spirito Teddy. Anche se può sembrare horror sulla carta, il titolo in realtà è molto brillante e colorato, con delle creature interessanti e un combat system che a primo impatto sembra semplice ma divertente. Il gioco sviluppato dagli studi Finji in collaborazione con Sweet Baby è previsto per il 2025.

Harmonium The Musical | The Game Awards 2023: recap di tutti gli annunci dei giochi

Un titolo molto curioso ma soprattutto accessibile a tutti. Parliamo dell’ultima opera dei The Odd Gentleman, che ha lavorato per creare Harmonium The Musical, un gioco dove la protagonista è una ragazzina muta con la passione per la musica e per il canto. La piccola si mostra in un trailer musicale dove esprime il suo amore per quest’arte, con creature graziose e bizzarre. La protagonista si avventura in un mondo di musicale e colorato con uno stile che ricorda molto i film Disney degli ultimi anni. Il gioco sarà disponibile per Xbox Gamepass e Netflix Games.

Windblown | The Game Awards 2023: recap di tutti gli annunci dei giochi

Direttamente dai creatori di Dead Cells, arriva Windblown, del quale non si sa ancora nulla sulla trama e poco sul gameplay. Il gioco, però, si è presentato con il suo stile animato in 2D con protagonista un Leaper che affronta una minaccia per difendere Ark. Il gioco sarà un roguelike 3D e si potrà giocare in solitaria o in compagnia di al massimo due amici. Windblown arriverà nel 2024 e avrà un early access. Subito dopo abbiamo un gioco musicale di nome Thrasher, dal compositore di Thumper e un avventura grafica a pixel dal titolo Dave The Driver in esclusiva per Nintendo Switch.

Persona 3 reloaded | The Game Awards 2023: recap di tutti gli annunci dei giochi

Pronti a tornare nella saga videoludica di Persona con Persona 3 Reload, ovvero quello che sarà il remake del terzo capitolo della saga. Nel trailer possiamo notare che hanno fatto enormi passi avanti rispetto al titolo originale del 2006, ma anche rispetto al capitolo più recente Persona 5. Il gioco uscirà il 2 febbraio 2024.

World of Goo 2 | The Game Awards 2023: recap di tutti gli annunci dei giochi

I ragazzi di 2D Boy si sono fatti attendere, ma arriva finalmente qualcosa di inaspettato. World of Goo 2 è stato annunciato dopo ben 15 anni dal primo capitolo. Il gioco ci regala altri rompicapi da risolvere con l’aiuto della melma per costruire dei ponti che ci facciano superare i livelli. Il secondo capitolo è atteso per il 2024. Il preshow si conclude con l’annuncio di Metaphor ReFantazio dai creatori di Persona.

Exodus | The Game Awards 2023: recap di tutti gli annunci dei giochi

Il grande attore Matthew McConaughey ha aperto lo show dei Game Awards 2023 presentando Exodus, dove interpreta il protagonista. Come spiegato dall’attore, il gioco ha preso spunto dal film Interstellar, con un astronauta che dovrà correre contro il tempo, scappando dal pianeta Terra ormai sul collasso e avventurandosi in una nuova galassia con creature aliene pericolose. Il gioco sarà un rpg ed è previsto per il 2024 per PS5, Xbox e PC.

God Of War Ragnarok: Valhalla | The Game Awards 2023: recap di tutti gli annunci dei giochi

Come ci si poteva aspettare, la storia di Kratos non è ancora finita. God Of War Ragnarok torna col DLC Valhalla e continuerà le avventure di Kratos e Mimir nella difesa dei Nove Regni. L’espansione sarà gratuita e avrà alcune caratteristiche roguelike, dove Kratos dovrà affrontare dei dungeon con un numero di nemici sempre maggiore. La data d’uscita è vicinissima: 12 dicembre e sarà disponibile sia per PS4 che PS5.

Big Walk | The Game Awards 2023: recap di tutti gli annunci dei giochi

I creatori di Untitled Goose Game tornano in azione con il loro nuovo gioco Big Walk, un adventure rompicapo con delle buffe creature formate da tre sfere e un becco da anatra. Il gioco sarà un multiplayer dove potremo giocare in compagnia dei nostri amici con cui dovremo collaborare per superare degli ostacoli. Il gioco arriverà nel corso del 2025.

Prince Of Persia: The Lost Crown | The Game Awards 2023: recap di tutti gli annunci dei giochi

C’erano molti dubbi riguardo a questo nuovo capitolo della saga, ma Prince Of Persia: The Lost Crown si è presentato in un nuovo trailer mostrando il suo gameplay. Quest’ultimo toglie ogni dubbio, ricalcando molto l’onda del primissimo titolo della saga ma in chiave moderna, dimostrando di essere un divertentissimo platform come Ubisoft non faceva da tempo. Sarà un platform 2D ma con motore grafico 3D. Il gioco arriverà il 18 gennaio 2024, con una demo che potremo giocare l’11 gennaio 2024. Subito dopo Prince Of Persia ci viene mostrato un nuovo gioco di Fortnite ma in chiave Lego, già disponibile.

Senua’s Saga: Hellblade II | The Game Awards 2023: recap di tutti gli annunci dei giochi

Abbiamo aspettato molto, ma Ninja Theory ci presenta finalmente un altro trailer di Hellblade 2. Finalmente ora possiamo vedere anche cosa ci aspetterà nel gameplay, che sarà sì un more of the same del primo capitolo, ma il mondo di gioco è molto più ampio e stavolta affronteremo anche nemici umani. Cupo, dark e inquietante proprio come il suo predecessore, il nuovo trailer ci entusiasma parecchio sul sequel di Hellblade, che uscirà nel corso del 2024. Subito dopo abbiamo un trailer in cgi di Kemuri, il nuovo gioco di Ikumi Nakamura, creative director di Ghostwire: Tokyo.

No Rest for the Wicked | The Game Awards 2023: recap di tutti gli annunci dei giochi

L’ultima fatica dei Moon Studio, creatori della saga di Ori. Il nuovo No Rest for the Wicked ci introduce in un mondo più dark e con tonalità opposte a Ori, con combattimenti violenti e spietati e un mondo di gioco molto più pericoloso e meno armonioso, seppur ugualmente affascinante. I personaggi sono ben scritti, ognuno con una propria storia da raccontare. Il gioco uscirà in accesso anticipato per PC durante il primo trimestre del 2024, successivamente anche su PS5 e Xbox.

Dragon Ball Sparking! Zero | The Game Awards 2023: recap di tutti gli annunci dei giochi

La Bandai Namco ci delizia ancora con un altro videogioco di Dragon Ball: Sparking! Zero. Questo titolo prende parte alla saga di Budokai Tenkaichi e il trailer ci mostra già i combattimenti spettacolari che potremo intraprendere con i nostri supersayan preferiti. Molto attraente il motore grafico in Unreal Engine e il trailer richiama la spettacolarità dei combattimenti dell’anime e dei titoli precedenti di Budokai Tenkaichi. Il gioco uscirà per PS5, Xbox e PC.

The Casting of Frank Stone | The Game Awards 2023: recap di tutti gli annunci dei giochi

Direttamente dal mondo di Dead By Daylight, arriva un altro gioco dei Behaviour Interactive. Il nuovo gioco prende il nome di The Casting of Frank Stone e il trailer è accompagnato dalle note della canzone Daylight di David Kushner. Nel gioco saremo accompagnati da nuovi protagonisti che dovranno fuggire dall’assassino Frank Stonw, intrappolati in un’acciaieria dell’Oregon e dovranno aiutarsi a vicenda. La storia del gioco cambierà in base alle scelte del giocatore. Il gioco è atteso per il 2024 per PS5, Xbox e Pc.

Visions of Mana | The Game Awards 2023: recap di tutti gli annunci dei giochi

La Square Enix riporta alla luce una saga che sembrava abbandonata. Torna la saga videoludica di Mana con il nuovo capitolo Visions of Mana, dopo ben 18 anni dall’ultimo videogioco Dawn of Mana (escludendo i remake). Finalmente una nuova avventura per la saga spin-off di Final Fantasy, con nuovi mondi e nuove creature gigantesche da affrontare. Square Enix rilascerà Visions of Mana nel corso del 2024 per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC.

Rise of the Ronin | The Game Awards 2023: recap di tutti gli annunci dei giochi

Arriva una nuova IP per il catalogo Playstation. Sviluppato da Team Ninja, Rise of the Ronin è un action rpg open world basato molto sul combattimento ad armi bianche. Il protagonista, come potrete immaginare dal titolo, è un ronin, un samurai senza padrone libero di fare le proprie scelte. Il gioco uscirà il 22 marzo 2024 per PS5.

Overdose | The Game Awards 2023: recap di tutti gli annunci dei giochi

Il nuovo videogioco del grande maestro Hideo Kojima viene mostrato in occasione dei Game Awards. Overdose mette in bella mostra il proprio motore grafico, mostrando i modelli dei personaggi con un realismo mai visto prima. I tre personaggi protagonisti sono Sophia Lillis, Hunter Schafer e Udo Kier, riprodotti fedelmente col motore grafico Unreal Engine e Metahuman. Kojima ha collaborato col regista Jordan Peele per questo progetto. Overdose sarà un horror in esclusiva per Xbox.

Jurassic Park Survival | The Game Awards 2023: recap di tutti gli annunci dei giochi

I fan della saga di Spielberg impazziranno. Jurassic Park Surival è un action adventure in prima persona dove dovremo sopravvivere sull’Isla Nubar vestendo i panni della dottoressa Maya Joshi, che non è riuscita a scappare dall’isola dei dinosauri. Il trailer regala le vibes del primo film di Spielberg con Jeff Goldblum, per non parlare della famosa scena dei velociraptor. Il gioco uscirà per PS5, Xbox e Pc. Dopo questo trailer, Fortnite annuncia il proprio race game, con i personaggi del videogioco che gareggiano nelle proprie auto per tagliare il traguardo.

Black Myth Wukong | The Game Awards 2023: recap di tutti gli annunci dei giochi

Arriva finalmente la data di uscita ufficiale del tanto atteso Black Myth Wukong. Il nuovo trailer ci mostra altre creature provenienti dalla mitologia cinese e creature leggendarie che il protagonista Wukong dovrà affrontare. La data d’uscita è fissata per il 20 agosto 2024 e sarà disponibile per PS5, Xbox e PC. Successivamente al trailer viene annunciata anche una nuova espansione di Warframe: Whispers in the Walls che arriverà questo 13 dicembre, stessa data d’uscita per la versione 1.0 di Ready or Not.

Banishers: Ghosts of New Eden | The Game Awards 2023: recap di tutti gli annunci dei giochi

“Life to the living, death to the dead”. Queste sono le parole che vengono ripetute nel nuovo trailer di Banishers: Ghosts Of New Eden, che oltre a mostrarci un trailer cinematografico, mostra altre sezioni di gameplay. Con questo trailer la Don’t Nod annuncia la data d’uscita del loro videogioco, fissata per il 13 febbraio 2024. Il gioco sarà disponibile per PS5, Xbox e PC.

Tales of Kenzera: Zau | The Game Awards 2023: recap di tutti gli annunci dei giochi

Abubakar Salim, meglio conosciuto dall’industria videoludica per aver dato la voce a Bayek di Assassin’s Creed Origins, presenta il primo trailer di un nuovo videogioco della Electronic Arts, ovvero Tales of Kenzera: Zau. Il titolo è un platform 3d a scorrimento laterale che richiama molto la saga di Ori e per questo molto accattivante, con un mondo di gioco affascinante e soluzioni di gameplay divertenti, anche se molto ispirate al già citato Ori and The Blind Forest e Ori and The Wind of the Whisps. Il gioco uscirà per PS5, Xbox, PC e Nintendo Switch.

Lost Records: Bloom & Rage | The Game Awards 2023: recap di tutti gli annunci dei giochi

Dai creatori di Life Is Strange, arriva il nuovo Lost Records: Bloom & Rage. Il gioco è ambientato tra l’estate del 1995 e il presente, dove le quattro ragazze protagoniste, Swann, Nora, Autumn e Kat, si ricontreranno 27 anni dopo per affrontare un segreto di cui avevano promesso di non parlare mai più. Il gioco sarà disponibile per PS5, Xbox e PC ed è previsto per la fine del 2024.

The First Berserker Khazan | The Game Awards 2023: recap di tutti gli annunci dei giochi

Direttamente dal mondo di Dungeon Fighter Online, arriva The First Berserker Khazan. Il videogioco è un soulslike e il trailer mostra dei combattimenti molto tecnici e impegnativi, che però i giocatori potranno personalizzare con mosse e armi, oltre a poter personalizzare anche il proprio personaggio. Il protagonista è Khazan, un grande generale dell’Impero Pell Los risorto dalla morte per scoprire chi l’ha ucciso e così vendicarsi dei propri nemici. Il gioco uscirà nel 2024 per PS5, Xbox e PC.

Final Fantasy 7 Rebirth | The Game Awards 2023: recap di tutti gli annunci dei giochi

Continua la saga remake di una delle saghe più amate di Square Enix con Final Fantasy 7 Rebirth. Nel trailer possiamo gustarci altre scene della trama principale con altre sezioni di gameplay e, anche in questo caso, la Square Enix non delude, con combattimenti e mondi di gioco rimodernizzati e con una spettacolarità spaccamascella. Il gioco arriverà il 29 febbraio 2024 su due dischi.

Honkai Star Rail | The Game Awards 2023: recap di tutti gli annunci dei giochi

Arriva il quarto capitolo della saga Honkai sviluppata da Hoyoverse. Il free to play ci regala un primo sguardo al nuovo pianeta Penacony nel primo trailer introdotto dal misterioso personaggio di Black Swan. Per l’occasione, Hoyoverse regala a tutti i giocatori 1.600 Jade Stars. Il gioco sarà disponibile gratis per mobile, PC e PS5

Skull and Bones | The Game Awards 2023: recap di tutti gli annunci dei giochi

Sulle note di una versione dark di Wellerman, Ubisoft rilascia il trailer finale di Skull and Bones, l’attesissimo videogioco piratesco. Il gioco avrà gli stessi combattimenti navali visti in Assassin’s Creed IV: Black Flag e ora, oltre ad avere una demo giocabile dal 15 al 18 dicembre, ha finalmente una data d’uscita ed è molto vicina: 16 febbraio, per tutte le console next gen.

Marvel’s Blade | The Game Awards 2023: recap di tutti gli annunci dei giochi

L’universo Marvel continua ad espandersi nel mondo dei videogiochi con Marvel’s Blade, sviluppato dalla collaborazione tra Bethesda e Arkane Lyon. Il trailer ci mostra l’ammazzavampiri in Francia, a Parigi, in un action game immersive sim in terza persona, ovvero col classico gameplay dei videogiochi Arkane. Non sappiamo se sarà un’esclusiva Xbox o arrivera anche su PS5.

Last Sentinel | The Game Awards 2023: recap di tutti gli annunci dei giochi

Il nuovo gioco di Lightspeed Studios, Last Sentinel, si mostra in un primo trailer in cgi che ci dà il benvenuto in un mondo popolato da androidi in una Tokyo distopica. Il gioco è sviluppato dal team capitanato da Steve Martin, famoso per GTA, Red Dead Redemption e Bully. Una premessa molto promettente, anche se sul gioco non sappiamo nulla, ma siamo fiduciosi e aspettiamo prossimi aggiornamenti sul gioco.

The First Descendant | The Game Awards 2023: recap di tutti gli annunci dei giochi

Anche di The First Descendant ci è dato sapere poco, anche se il trailer mostrato all’evento è ad alti livelli cinematografici. Sappiamo, però, che sarà uno sparatutto GDR multiplayer in terza persona free to play. Nel gioco dovremo raccogliere i bottini, potenziarci e combattere contro enormi boss. Il gioco è sviluppato in Unreal Engine 5 e uscirà nell’estate del 2024.

Zoneless Zone Zero | The Game Awards 2023: recap di tutti gli annunci dei giochi

Il game as service Zoneless Zone Zero si è mostrato in un nuovo trailer per mobile, PC e console. Il gioco è ambientato in un mondo post-apocalittico dove i protagonisti dovranno sopravvivere estraendo risorse dagli Hollow, dal quale però escono anche strane sostanze che li trasforma in mostri. Inoltre, ci sono anche agenti esperti noti come Proxy. Uscirà nel 2024.

Mecha Break | The Game Awards 2023: recap di tutti gli annunci dei giochi

Mecha Break è un nuovo videogioco sparatutto con dei robot che rimandano molto ai Transformers. Nel trailer vediamo la presentazione dei personaggi e del gameplay ricco di robot di ogni genere, sia volanti che terreni, intraprendere combattimenti esplosivi. Il gioco uscirà per PS5, Xbox e PC.

Den Of Wolves | The Game Awards 2023: recap di tutti gli annunci dei giochi

Dopo la data d’uscita di Helldivers 2 per l’8 febbraio 2024, Warhammer Space Marine 2 per il 9 settembre 2024, arriva dal creatore di Payday, Payday 2 GTFO (di cui hanno annunciato l’ultimo capitolo), arriva il nuovo videogioco FPS in cooperativa Den Of Wolves. Il titolo cavalca molto l’onda della criminalità di Payday, ma non ci è dato sapere altro.

Exoborne Master The Apocalypse | The Game Awards 2023: recap di tutti gli annunci dei giochi

Gli scenari post-apocalittici continuano a dominare i TGA 2023 con Exoborne Master The Apocalypse, dai creatori di Vampire- The Masquerade. Anche in questo caso abbiamo solo una cinematica che ci fa solo immaginare quello che troveremo in questo titolo, ma ciò che si sà per certo è che è ambientato in uno scenario post-apocalittico. Il gioco sarà disponibile per tutte le console next gen e PC.

Light No Fire | The Game Awards 2023: recap di tutti gli annunci dei giochi

Dopo una breve presentazione del gioco VR Asgard’s Wrath 2 e un recap dell’ongame di No Man’s Sky, Sean Murray ha presentato il suo nuovo videogioco Light No Fire. Stavolta il videogioco di Hello Games è più contenuto, ma è ambientato su un pianeta Terra vasto e procedurale (vi ricorda qualcosa?). Scherzi a parte, il gioco promette bene. Draghi, creature da cavalcare, deserti, mari e villaggi sono gli elementi principali di questo titolo che potremo giocare in solitaria o in compagnia di amici. Il gioco uscirà su tutte le piattaforme next gen, con una data non ancora annunciata.

Final Fantasy XVI Echoes of the Fallen | The Game Awards 2023: recap di tutti gli annunci dei giochi

Dopo il MOBA Stormgate con Simu Liu e la terza stagione di Guilty Guitar, arriva un altro grande annuncio: Final Fantasy XVI si espande con il DLC Echoes of the Fallen che ora è già disponibile, ma non si ferma qui. Nella primavera del 2024 avremo infatti un altro DLC dal titolo The Rising Tide. Gli amanti di Final Fantasy ne vedranno delle belle con queste nuove storie dell’ultimo capitolo della saga. Di seguito è stato mostrato lo shooter The Finals, disponibile da oggi.

Monster Hunter Wilds | The Game Awards 2023: recap di tutti gli annunci dei giochi

Il Game Awards 2023 si conclude in bellezza con Monster Hunter Wilds, sequel diretto di Monster Hunter World. La Capcom ci fa letteralmente urlare di gioia con questo grande annuncio a sorpresa. Questo è solo un trailer di presentazione, purtroppo non sappiamo molto sulla natura del nuovo capitolo. Ma non ci sorprenderebbe se Monster Hunter Wilds presenterebbe mappe più grandi e maggior interconnessione, oltre ovviamente agli spettacolari combattimenti contro nuove creature giganti.

Signore e signori, siamo giunti alla conclusione dei Game Awards di quest’anno. Che dire, gli annunci dei giochi che vedremo dal 2024 in poi ci hanno entusiasmato e non poco. Questo forse è stato il miglior evento dei Game Awards finora, Geoff Keighley ha fatto colpo sul mondo intero, non solo per gli annunci e i vincitori, ma anche per le esibizioni musicali, le gag e gli ospiti speciali che abbiamo potuto vedere durante l’evento. Continuate a seguirci su tuttotek.it per restare aggiornati sulle news dal mondo dei videogiochi!