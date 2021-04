Migliori esclusive Xbox One da acquistare | Aprile 2021

Se siete alla ricerca di qualche ottimo titolo Xbox One da aggiungere alla vostra collezione, siete nel posto giusto! Che siate giocatori esperti o occasionali, siamo sicuri che questa guida delle migliori esclusive Microsoft per Xbox One potrà aiutarvi nella ricerca! Pronti a giocare?

Se siete appassionati di videogiochi avrete più volte provato la sensazione di indecisione. Quale console acquistare? Quali giochi giocare? Ebbene, se avete ancora dubbi su quale sia la console giusta per voi, date un’occhiata alla nostra guida, che vi aiuterà a scegliere quale sia la migliore console da acquistare in questo momento. Se avete già scelto la vostra piattaforma del cuore, però, vi consigliando di leggerla comunque: scoprirete sicuramente qualcosa di interessante!

In questa guida delle migliori esclusive Xbox One non proporremo una classifica, ma un elenco di videogiochi di ottima fattura che, siamo sicuri, se non vi hanno già conquistato lo faranno sicuramente ora!

In questo elenco delle migliori esclusive Xbox aggiungerò anche il tipo di titolo che stiamo trattando, e a chi è adatto e perché. Conosciamo perfettamente la sensazione di dubbio che si prova quando si cerca il videogioco perfetto… perciò iniziamo subito! Che possediate una Xbox One S, una nuova Xbox Series X, una Xbox Series S o persino un pc, questi sono titoli che sapranno catturare il vostro interesse.

La strategia di Microsoft prevede l’arrivo dei propri titoli esclusivi per qualche tempo anche sulle vecchie console, in modo da garantire un passaggio morbido verso la nuova generazione. In questa guida per gli acquisti, infatti, troverete molti giochi che sono disponibili su tutte le piattaforme dell’ecosistema Xbox. Parlare di console, ormai, fra Play Anywhere ed Xbox Game Pass è abbastanza riduttivo. A breve stileremo anche un’altra guida sulle migliori esclusive disponibili anche o solamente per le nuove console.

Migliori esclusive Xbox One: le ultime novità

Negli ultimi anni Microsoft ha saputo rimpolpare il proprio catalogo, grazie soprattutto al clamoroso Game Pass, che ha permesso l’arrivo di numerosi titoli molto validi all’interno del catalogo e tutti appartenenti a generi molto diversi. In questa guida vi elencheremo le migliori esclusive disponibili su Xbox One, cercando di non lasciare indietro nulla.

Microsoft ha riconquistato finalmente la propria identità, proponendo una grande varietà di titoli molto diversi fra loro. Nell’ultimo anno sono usciti diversi titoli di rilievo per tutti i gusti: basti pensare allo strategico Gears Tactics, a Tell Me Why, la nuova avventura grafica di DONTNOD e persino a Battletoads, il ritorno dei rospi combattenti di Rare. Con l’acquisto di Zenimax e l’arrivo dei titoli di Bethesda nella line up, oltretutto, il futuro si prospetta sempre più roseo.

Alcuni titoli, però, non possono dirsi completamente esclusivi. Ori And The Will of the Wisp, ad esempio, è uscito di recente anche su Nintendo Switch, e pertanto non è possibile considerarlo più una vera e propria esclusiva, anche se sicuramente ha contribuito moltissimo a donare carattere ad una console che ne aveva disperatamente bisogno. Non abbiamo inserito nemmeno altri titoli prodotti da Microsoft, ma disponibili su altre piattaforme, come Wasteland 3, ad esempio.

Action adventure… e un po’ di tutto – Migliori esclusive Xbox One

Sviluppato da Undead Labs, State of Decay 2 è un survival profondo e originale. Non vi basterà saper maneggiare un’arma per sopravvivere all’emergenza zombie; avrete bisogno di tutto l’aiuto possibile, e per questo dovrete imparare a creare le alleanze giuste. State of Decay 2 non è solo sopravvivere; è soprattutto saper vivere in una comunità sull’orlo della disperazione e saper gestire i suoi membri nel modo migliore, anche a costo di fare sacrifici. Il titolo è disponibile per Xbox One e PC.

Probabilmente l’esclusiva più chiacchierata della primavera 2018 e un vero vanto per i possessori di Xbox One. L’avventura di Rare vi farà sentire dei veri pirati: scegliete il vostro personaggio, procuratevi una nave e un equipaggio e salpate! In Sea of Thieves vi aspettano tesori da ritrovare, orde di nemici da abbattere, canzoni marinaresche da cantare e tanti ricordi da condividere coi vostri compagni di viaggio, grazie alla modalità co-op del titolo!

Il titolo perfetto per gli amanti dello sci-fi… e delle serie TV. Sviluppato da Remedy Entertainment, questo titolo unisce elementi di shooter in terza persona all’uso di poteri speciali, più precisamente manipolazione del tempo. Grafica spettacolare, gameplay divertente e una storia accattivante, Quantum Break è un titolo single-player che ruota intorno a un viaggio temporale andato male; i vostri poteri, però, non saranno l’unica cosa che potrete usare. Preparatevi a sessioni di scontri a fuoco, puzzle ambientali e dialoghi a scelta multipla in Quantum Break! Leggi la nostra recensione del gioco.

Non ci saremmo mai aspettati di rivedere le rane… Ops, i rospi di Rare tornare in grande spolvero. Eppure, a distanza di più di vent’anni dall’ultimo episodio della serie, ecco che Microsoft pubblica un po’ a sorpresa un nuovo capitolo di Battletoads. Il gioco svolge sia la funzione di sequel che quella di reboot, e vede Pimple, Zitz e Rash allearsi con una vecchia nemica per affrontare una nuova minaccia. Il tutto a suon di battute, splendide scene animate e tante, tante mazzate. Battletoads spazia in continuazione da momenti in stile beat ’em up a sezioni più particolari e affini al genere dei puzzle game, con un risultato davvero convincente e divertente. Consigliatissimo soprattutto se avete un amico con cui provarlo.

Tell Me Why, la nuova avventura episodica di DONTNOD, è una storia toccante sul passato di due fratelli, e affronta alcune tematiche molto delicate come la transessualità di uno dei due protagonisti. Riesce a farlo con grande eleganza, come al solito per la software house francese, grazie a dialoghi ottimamente scritti ed una direzione artistica di tutto rispetto. Non tocchiamo le vette di Life Is Strange, forse, ma la maturità nella sceneggiatura e nella caratterizzazione dei personaggi è ammirabile e conferisce ulteriore varietà all’offerta del Game Pass. Qui potete leggere la nostra recensione del primo episodio.

Gears of War è una serie dalle tante potenzialità, come hanno dimostrato i ragazzi di Splash Damage con il loro Gears Tactics. Si tratta di una rilettura in chiave strategica del brand di The Coalition, che ripercorre le orme di Gabe Diaz, il padre di Kait, nel tentativo di sconfiggere il mostruoso Ukkon. Il risultato è molto positivo e ricorda il celebre X-Com, in una veste più brutale e violenta.

Call of The Sea è una piacevolissima avventura grafica vecchio stile ispirata ai racconti di Lovecraft. Ne abbiamo parlato approfonditamente nella nostra recensione e si è trattato di una delle sorprese più interessanti di quest’anno. Siete pronti a seguire Norah alla ricerca di suo marito in un’isola sperduta?

Per chi ama menare le mani e… distruggere tutto – Migliori esclusive Xbox One

L’atteso sequel di Crackdown 2, Crackdown 3 ha subito ritardi ma ora è finalmente qui! Questa volta seguiremo la Agency alle prese con una misteriosa organizzazione terrorisitca chiamata Terra Nova… Preparatevi a esplosioni, sparatorie e adrenalina a mille, perché nel corso della vostra missione avrete bisogno di artiglieria veramente pesante!

Questo titolo sci-fi FPS è più godibile in compagnia: la modalità co-op online a quattro giocatori darà quel qualcosa in più a questo titolo, indimenticabile per i suoi complessi combattimenti. La modalità multiplayer è più eccitante che mai nella modalità Warzone, che può supportare fino a 24 giocatori. Impossibile sbagliare con Halo 5: Guardians.

L’umanità non è ancora al sicuro: guidate i super-soldati Kait, Del e JD e preparatevi a far fuori legioni di cattivi con un armamentario impressionante. Che giochiate in single-player o in co-op, la campagna di Gears of War 4 vi porterà sparatutto in terza persona, artiglieria pesante, avversari tosti. Volete di più? Allora provate la modalità Horde e preparatevi a difendere la vostra base con le unghie e con i denti!

Insomniac Games ha un talento speciale nel creare mondi coloratissimi e oggetti assurdi, e così nasce Sunset Overdrive, un open-world pieno di vita, caotico e dal carattere punk rock. Questo titolo appagherà i vostri intinti di distruzione di massa fornendovi un’artiglieria fuori di testa: palle da bowling, fuochi d’artificio, orsacchiotti esplosivi e molto altro. Spostatevi da un lato e l’altro con le vostre scarpe anti-gravità e vivete una libertà di movimento assoluta in Sunset Overdrive, che diverrà presto il vostro parco giochi preferito!

The Coalition ci propone Gears 5, nuovo capitolo della serie sparatutto Gears of War. La storia di Gears 5 seguirà quella del precedente capitolo e si focalizzerà soprattutto su Kait Diaz, una COG che si ritrova a dover disubbidire a degli ordini diretti pur di sconfiggere la minaccia e scoprire il mistero che lega i suoi incubi allo Sciame. Da poche settimane è anche disponibile il nuovo DLC Hivebusters, molto consigliato e che abbiamo recensito qui.

L’arrivo di Ninja Theory fra le scuderie di Xbox ci ha portato in dote un titolo molto particolare. Bleeding Edge è un picchiaduro a squadre che si rifà in parte a giochi come Overwatch e Paladins, declinandoli però in salsa hack and slash. La cooperazione fra giocatori sarà essenziale, visto che ogni strampalato eroe avrà caratteristiche differenti. Il design dei combattenti è davvero fuori di testa e il titolo si presta a qualche piacevole sessione di mazzate estreme.

In pista su Xbox One: largo ai racing game! – Migliori esclusive Xbox One

Uno dei due racing game che vi proponiamo in questa lista è Forza Horizon 4, l’ultimo arrivato open-world della serie Forza. Premete l’acceleratore ed esibitevi nei vostri migliori stunt attraverso diverse e meravigliose località dell’Australia. Riuscirete a procurarvi i modelli migliori?

Forza Motorsport 7 è il secondo titolo a tutta velocità della nostra lista. Questo titolo sfiora la perfezione: visione in 4K, IA e maneggevolezza migliorate e un impressionante realismo. La precisione dei controlli vi spingerà a portare la vostra macchina ai limiti più estremi e a vivere un’esperienza non solo realistica, ma anche divertentissima da giocare. E se siete dei veri appassionati, c’è una lunga serie di modelli da sbloccare!

Per chi è un po’ nostalgico… – Migliori esclusive Xbox One

La migliore esclusiva picchiaduro per Xbox One. Killer Instinct nasce negli anni ’90 come risposta di Nintendo a Street Fighter e Mortal Kombat e torna in tutto il suo splendore, con visuale in 60FPS, 20 stage di combattimento e un cast di 26 personaggi! Killer Instinct: Definitive Edition ha una grafica impressionante, una story mode cinematica, match competitivi online e tantissimi extra da scoprire!

Se non è già successo, questo titolo farà venire una sana invidia ai possessori di PlayStation 4: Rare Replay è una collezione di 30, iconici giochi dello studio Rare, tra i quali Dark, Banjo-Kazooie e Battletoads. Con 700 ore complessive di gioco, questa collezione è da giocare in compagnia in multiplayer e co-op, con tanto di modalità foto per salvare i vostri momenti più divertenti e tante sfide da affrontare.

Quale sarà la vostra?

Qui termina questa guida alle esclusive dell’ammiraglia Microsoft. Se fino a oggi vi siete lamentati che non ci sono ottimi titoli per la vostra console, ora non avete più scuse: ecco a voi i migliori tra cui scegliere! Quale esclusiva Xbox One avete puntato, e perché? Oppure avete altri titoli da consigliarci? Raccontateci tutto nei commenti e rimanete con noi per le prossime news dal mondo videoludico!