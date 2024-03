Sand Land: demo del gioco disponibile a sorpresa!

Il deserto lasciato da Akira Toriyama nei nostri cuori sta per riempirsi: la demo di Sand Land è ora disponibile su tutte le piattaforme

Prima di andarsene troppo presto, Akira Toriyama ci ha lasciato tante opere anche al di fuori di Dragon Ball: una di queste, Sand Land, sta per avere un nuovo riscatto tramite il gioco la cui demo, senza alcun preavviso, è ora disponibile. Il titolo di Bandai Namco ci porge infatti un piccolo assaggio in omaggio su Xbox Series X, Series S, One, PS4, PS5 e PC. Potete trovare il trailer del relativo annuncio qui sotto, nel quale si può scorgere il combattimento su veicoli nel quale i giocatori potranno cimentarsi. Per chiunque non conoscesse l’oeuvre di Toriyama come Cowa!, Pola & Roid, Dub & Peter 1, Dr. Slump, Go! Go! Ackman e altri ancora, questo è un buon momento per esplorare il genio creativo del compianto autore.

La demo di Sand Land è disponibile!

Ispirandosi all’omonimo manga, Sand Land vede i giocatori prendere le redini del principe demone Beelzebub (Belzebubù nella traduzione italiana) e dello sceriffo Rao per trovare una leggendaria fonte acquifera in un mondo desertico, come vedrete nella demo oggi disponibile. Tra distese di sabbia sconfinate, annessa fauna, eserciti ed altre minacce, sarà più facile a dirsi che a farsi. Per questo motivo è possibile creare moto, mecha, carri armati ed altro ancora per districarsi nell’arido futuro del pianeta Terra. Il gioco, espandendo di gran lunga il volume singolo che compone il manga intero (tankōbon, nel gergo), comprende Spino come hub centrale. La città, oltre a fungere da base, comprenderà vari NPC con cui interagire e dai quali accettare richieste. 26 aprile.

