Braid: Anniversary Edition ha una data di uscita e un trailer su PC e console

Tim si è preso il suo tempo, ma non più: riavvolgiamo il nastro col trailer per la data d’uscita della Anniversary Edition del mitico Braid

Lo sviluppatore Jonathan Blow ha finalmente confermato la data di uscita per la nuova mano di vernice al suo pupillo, Braid: Anniversary Edition, con un inedito trailer dedicato alla riedizione del grande classico. Il gioco uscirà su PC, Netflix (sì, Netflix), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S e Nintendo Switch il 30 aprile. Il nuovo video di presentazione mostra le migliorie apportate alla grafica dell’originale uscito nel “lontano” 2008. Ogni sprite è stato “ridisegnato a mano” dall’artista David Hellman, a cui dobbiamo anche la versione di quindici anni fa. E se anche voi avete amato l’originale in tutta la sua follia tanto quanto noi, prima di blaterare oltre vi lasciamo al trailer.

Trailer, data di uscita e ilɒяoqmɘɈ ɘilloʇ per Braid: Anniversary Edition

Nel trailer le migliorie non si limitano a ciò che l’occhio vede, visto che la colonna sonora (con lo straordinario violino della polistrumentista Shira Kammen) è stata ulteriormente migliorata, tra remix e riarrangiamenti. Il gioco godrà inoltre di oltre 15 ore di commenti dallo sviluppatore. L’annuncio del remaster risale al 2020, con una pubblicazione prevista l’anno a seguire ma soggetta a numerosi posticipi. L’originale Braid ha ricevuto non pochi elogi al tempo della sua uscita, ed è in buona parte a lui che dobbiamo il boom della scena indie su console (prima di Shovel Knight!) quando è uscito su Xbox 360 nel 2008. Un anno verso il quale non vediamo l’ora di riavvolgere il tempo, per poi fare lo stesso con il protagonista Tim.

