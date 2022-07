Recensione Monster Hunter Rise: Sunbreak, la caccia si amplia

In questa recensione vi parleremo nel dettaglio di Monster Hunter Rise: Sunbreak, la nuova grande espansione dell’ultimo titolo di caccia targato Capcom

Dopo più di un anno dalla sua prima pubblicazione Monster Hunter Rise è tornato a far parlare di se grazie a Sunbreak, la sua nuova grande espansione. Questo enorme DLC aggiunge al già corposo gioco base tanti nuovi contenuti, come ad esempio nuove missioni, nuovi mostri e così via. In questa recensione andremo ad analizzare Monster Hunter Rise: Sunbreak nel dettaglio, così da aiutarvi a capire l’effettiva qualità dell’espansione prima di acquistarla.

Al salvataggio del regno

La storia di Sunbreak si svolge subito dopo la conclusione del gioco principale e vedrà il vostro protagonista alle prese con un nuovo pericolo. Appena installato il DLC infatti verrete contattati da Rondine, che vi rivelerà che il suo paese natio, il regno, è in grave pericolo. A quanto pare infatti un enorme cratere è comparso dal nulla e tutti i mostri della zona stanno impazzendo, mettendo a repentagli la vita di tutti gli abitanti del posto. Dopo questa premessa il vostro protagonista partirà immediatamente verso Elgado, il nuovo HUB centrale di Sunbreak, e prenderà parte ad un gran numero di missioni di caccia per indagare sul Malzeno, il drago anziano che si pensa sia dietro agli avvenimenti che hanno messo in pericolo il regno.

Dall’uscita di Monster Hunter: World i titoli della serie hanno iniziato a spingere maggiormente sulla trama, anche se con scarsi risultati. La storia di Sunbreak infatti è poco più di un pretesto per andare a caccia di innumerevoli mostri per ore ed ore. Alla fine questo non rappresenta un grosso problema, dato che il gameplay è sempre stato e continua ad essere il fulcro principale di Monster Hunter, ma in ogni caso è un peccato che non si siano impegnati un po’ di più, specialmente viste le basi interessanti di Rise.

Sempre di più – Recensione Monster Hunter Rise: Sunbreak

Fra le tante novità introdotte grazie a Sunbreak, quella più grande è ovviamente l’aggiunta del Grado Maestro. Questo nuovo rango vi permetterà di partecipare a delle missioni molto più difficili rispetto a quelle del gioco base e ovviamente vi consentirà anche di affrontare tanti nuovi mostri. Alcune di queste creature saranno completamente inedite, altre arriveranno direttamente da vecchi capitoli della serie, mentre altre ancora saranno delle varianti dei mostri esclusivi di Rise. Inoltre durante le vostre cacce GM dovrete ovviamente affrontare di nuovo tutti i mostri presenti nel gioco base che per fortuna non saranno semplicemente più forti, ma avranno anche dei nuovi attacchi che dovrete imparare ad evitare.

Oltre i nuovi mostri, Sunbreak aggiunge al gioco anche ben due mappe, diverse creature endemiche, nuove abilità per le armi e ovviamente innumerevoli nuovi materiali rari con cui potrete creare tantissimi equipaggiamenti davvero potentissimi. In più questa espansione arricchisce il titolo anche con una nuova meccanica estremamente utile e divertente: l’inversione abilità di scambio. Questa tecnica vi permetterà di alternare due set di abilità durante la caccia con la semplice pressione di un tasto. In questo modo avrete la possibilità di modificare sia le abilità scambio che le combo della vostra arma in qualsiasi momento, ampliando così le vostre opzioni durante la caccia e aggiungendo ancora più varietà ai combattimenti.

In più Sunbreak ha introdotto anche una nuova tipologia di missioni pensata per chi non ha la possibilità di giocare online: le missioni seguaci. Queste missioni vi permetteranno di fare squadra con alcuni dei personaggi più iconici del gioco e andare a caccia insieme a loro come se fossero degli altri giocatori. Sorprendentemente questi NPC si comportano davvero bene durante le missioni e saranno in grado di aiutarvi realmente durante le battaglie.

Compagni e comodità – Recensione Monster Hunter Rise: Sunbreak

Oltre alle grosse novità di cui vi abbiamo parlato nel precedente paragrafo, Sunbreak ha aggiunto a Rise anche un gran numero di nuove funzioni legate ai vostri compagni animali. Ad esempio ora è possibile utilizzare delle nuove ghiande per aumentare il numero di abilità utilizzabili da un compagno e addirittura trasferire quelle più potenti da un aiutante all’altro. Oltretutto ora avrete anche la possibilità di personalizzare più liberamente i vostri amici Felyne e renderli così molto più efficaci. In Sunbreak infatti è stata aggiunta la possibilità di modificare liberamente alcune tecniche dei vostri gattini e sono state anche introdotte delle nuove abilità segrete davvero potenti. In più ora è possibile inviare di pattuglia i vostri compagni in alcuni punti specifici di ogni mappa, permettendovi così di avere un’ulteriore punto verso cui utilizzare il viaggio rapido durante una caccia.

Oltre a queste nuove funzioni legati ai compagni sono state introdotte anche delle nuove opzioni per le spedizioni e per i sottomarini, ma non solo. Sunbreak infatti ha anche fatto tanti miglioramenti alla quality of life di Rise, rendendo la vita dei cacciatori molto più comoda. Per esempio ora potrete iniziare a scalare un muro semplicemente correndoci contro e potrete selezionare un’opzione che non vi costringerà più a cavalcare i mostri attaccandoli. Come se non bastasse poi ora i vostri compagni Canyne avranno un proprio inventario temporaneo in cui potrete depositare oggetti extra durante la caccia e una nuova abilità attivabile che vi permetterà di vedere sulla mappa i punti specifici in cui raccogliere determinati materiali.

Un nuovo end game – Recensione Monster Hunter Rise: Sunbreak

Uno dei più grandi difetti di Monster Hunter Rise è certamente il suo end game deludente. Nonostante i numerosi aggiornamenti gratuiti siano riusciti a compensare un po’ il problema, questo aspetto del gioco risulta comunque sottotono se paragonato a quello dei precedenti capitoli. Sunbreak però è riuscito finalmente a colmare questo vuoto aggiungendo una marea di contenuti post game.

Una volta che avrete completato tutte le missioni principali dell’espansione e raggiunto i titoli di coda, il vostro Grado Maestro verrà sbloccato e avrete la possibilità di farlo aumentare completando delle missioni. Ogni volta che il vostro GM raggiungerà un determinato valore sbloccherete una nuova missione urgente contro un mostro che non avrete ancora affrontato a questo rango, ma questo non sarà l’unico contenuto di cui disporrete in end game.

Una volta che il vostro GM sarà abbastanza alto potrete infatti prendere parte alle missioni anomalia. In queste cacce dovrete affrontare dei mostri infetti estremamente pericolosi che non saranno semplicemente più forti, ma avranno anche diverse particolarità. Ad esempio questi mostri possono entrare in modalità delirante, una stance che li rende molto più aggressivi e che può essere interrotta solamente infliggendo molti danni a dei punti specifici del loro corpo. In più queste creature saranno anche in grado di applicare malus da sanguinamento con qualsiasi attacco e non potranno essere catturati in alcun modo.

Queste creature pericolosissime richiederanno tantissimo impegno e preparazione per essere affrontate, ma per fortuna il gioco vale la candela. Uccidendo queste creature potrete infatti ottenere dei materiali unici che vi permetteranno di creare gli equipaggiamenti più forti del gioco.

Conclusioni

Adesso è arrivato finalmente il punto della nostra recensione in cui tiriamo le somme su Monster Hunter Rise: Sunbreak. Questa nuova grande espansione è riuscita a migliorare sensibilmente il gioco base, rendendolo un titolo molto più completo e valido rispetto a prima. Grazie a questo DLC infatti avrete la possibilità di divertirvi con una marea di nuovi contenuti e grazie alle novità relative all’end game i giocatori più accaniti avranno la possibilità di continuare a giocare a questo Monster Hunter per tantissime ore. Insomma, se avete apprezzato Rise ma allo stesso tempo vi aspettavate qualcosa di più, di sicuro Sunbreak non vi deluderà affatto.

Monster Hunter Rise e l'espansione Sunbreak sono disponibili ora per PC e Nintendo Switch.