realme Days: fino al 31 Luglio prodotti in offerta

Fino al 31 Luglio smartphone e prodotti AIoT in offerta per il “realme Days” sul sito di realme e su Amazon. Dal 21 al 31 Luglio offerte incredibili con sconti fino a 170 euro

realme (qui per maggiori informazioni sull’azienda) è un brand tecnologico specializzato nella fornitura di prodotti innovativi per un’esperienza superiore dedicata agli utenti di tutto il Mondo. Fondata nel 2018, realme è il brand di smartphone in più rapida crescita in Europa nel 2021, il brand di smartphone più veloce nella storia a raggiungere le 100 milioni di spedizioni. Nel Q1 del 2022, realme ha confermato la Top 4 in Europa; Top 3 in Polonia, Top 5 in Francia, Germania, Italia, Spagna e altri 11 paesi europei.

L’ambizione di realme è quella di settare le tendenze e fornire prodotti che garantiscano un’esperienza indimenticabile. Impegnati a creare uno stile di vita intelligente, connesso e alla moda per i giovani, realme democratizza la tecnologia per fornire i migliori prodotti tecnologici in ogni segmento di prezzo accessibile. L’ecosistema realme TechLife, supportato dalla strategia 1+5+T, è incentrato sugli smartphone ma si estende a 5 categorie. Queste sono: smart TV, indossabili, TWS, laptop e tablet e prodotti tecnologici a marchio realme TechLife. realme ha sviluppato più prodotti tecnologici con partner innovativi per arricchire questo innovativo ecosistema.

Dettagli sul realme Days fino al 31 Luglio

In occasione dei realme Days, da oggi fino al 31 luglio, sarà possibile acquistare sul sito realme e su Amazon un’ampia selezione di dispositivi realme a prezzi sensazionali. Protagonisti di questa incredibile promozione saranno le nuove serie realme GT 2 e realme GT Neo 3 80W, ma anche altri smartphone. Con sconti fino a 170 euro della serie GT, narzo e i nuovissimi tablet realme. Ma andiamo a vede le offerte più nei dettagli. La serie realme GT in offerta

realme GT 2 Pro (8+128 GB) sarà disponibile a partire da 699,99 euro anziché 749,99 euro

(8+128 GB) sarà disponibile a partire da 699,99 euro anziché 749,99 euro mentre realme GT 2 (8+128 GB) sarà disponibile a partire da 499,99 euro anziché 549,99.

(8+128 GB) sarà disponibile a partire da 499,99 euro anziché 549,99. Inoltre, sarà in offerta anche realme GT Neo 2 (8+128 GB) a 329,99 euro anziché 449,99 euro

(8+128 GB) a 329,99 euro anziché 449,99 euro realme GT Master Edition (6+128 GB) a 299,99 anziché 349,99 euro

(6+128 GB) a 299,99 anziché 349,99 euro mentre realme GT (12+256 GB) sarà disponibile a 429,99 euro anzichè 599,99.

(12+256 GB) sarà disponibile a 429,99 euro anzichè 599,99. Infine, il nuovissimo realme GT Neo 3 80W (8+256 GB) sarà disponibile a 599,99 euro e durante i realme days sarà possibile ricevere in omaggio le cuffie realme Buds Air 3 con lo smartphone.

La serie Narzo ed i tablet in offerta

realme Narzo 50i Prime (3+32 GB) sarà disponibile a 119,99 euro anziché 139,99 euro,

(3+32 GB) sarà disponibile a 119,99 euro anziché 139,99 euro, mentre realme Narzo 50 4G (4+128 GB) sarà in promozione a 189,99 anziché 219,99 euro.

(4+128 GB) sarà in promozione a 189,99 anziché 219,99 euro. realme Pad WiFi (4+64 GB) sarà disponibile a partire da 199,99 euro anziché 259,99 euro,

(4+64 GB) sarà disponibile a partire da 199,99 euro anziché 259,99 euro, mentre realme Pad Mini WiFi 3+32 GB a 159,99 euro anziché 179,99 euro,

a 159,99 euro anziché 179,99 euro, nella configurazione Wifi 4+64 GB a 179,99 euro anzichè 199,99 euro

a 179,99 euro anzichè 199,99 euro e nella versione LTE (4+64 GB) a 199,99 euro anzichè 229,99 euro.

Scopri tutte le offerte dei realme days su: https://event.realme.com/eu/it-realme-days-july

E voi? cosa ne pensate di questi realme Days che dureranno fino al 31 Luglio? Coglierete al volo l’occasione di trovare tantissimi prodotti a prezzi stracciati? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).