Angelbird: annunciata la nuova gamma SDXC

Quest’oggi, l’azienda Angelbird ha annunciato la sua nuova gamma di schede di memoria SDXC di maggiore capacità

Angelbird Technologies GmbH rilascia l’ultima edizione delle loro schede SD (qui per maggiori info) multimediali SDXC UHS-II di punta in NUOVE capacità maggiori. AV PRO SD MK2 V60 in 512 GB e 1 TB. Inoltre, annunciato il lancio anche dell’AV PRO SD MK2 V90 da 512 GB. Una scheda SD è un ingranaggio essenziale. Se lavori in produzione o con una gamma di modelli di fotocamere, una scheda SD può offrire la più ampia gamma di compatibilità e versatilità. Poiché la maggior parte dei modelli di fotocamere e dispositivi di registrazione digitale utilizzano questo formato di scheda legacy. Sebbene le schede SD possiedano la capacità di acquisire foto e contenuti video RAW 4K+, la decisione di registrare con impostazioni ad alta risoluzione spesso comporta un compromesso a causa dei limiti di capacità.

Supportando la crescente domanda di contenuti a risoluzione più elevata, Angelbird rilascia le sue schede SDXC UHS-II di maggiore capacità disponibili fino a 1 TB. Le schede AV PRO SD MK2 V60 e V90 sono completamente in grado di acquisire file ad alta velocità in bit con velocità di scrittura elevate sostenute per tutta la capacità della scheda.

Dettagli sulla nuova gamma Angelbird SDXC

Nella gamma principale delle schede multimediali SDXC, CFast 2.0 e CFexpress Type B di Angelbird, c’è un’enfasi sulle prestazioni della “Velocità sostenuta” che scuote un settore che è stato orientato alla “Velocità massima”. Questo cambiamento di prospettiva consente al produttore di avere chiarezza su come si esibiranno i media negli ambienti di produzione del mondo reale. In modo tale che le esigenze dei media e i programmi delle riprese possano essere valutati e pianificati accuratamente.

Le nuove capacità maggiori delle schede AV PRO SD MK2 hanno una velocità minima V60 o V90. Tuttavia, queste schede sono dotate della tecnologia Stable Stream per ottimizzare le prestazioni di registrazione per l’intera capacità della scheda (e per la durata della sessione di registrazione). Con velocità di scrittura sostenute minime rispettivamente di 140 MB/s (V60) e 260 MB/s (V90).

AV PRO SD MK2 V60

Scheda SDXC UHS-II di massima capacità disponibile 1 TB, per catturare video con risoluzione 4+,fotografie dettagliate, sequenze time lapse e fotografie sequenziali in formato raw e compresso. Supporta la più recente tecnologia DSLR e fotocamera mirrorless con la scheda di memoria AV PRO SD MK2 V60 avanzata. Cattura video full frame con risoluzione 4K+, time-lapse e fotografie a raffica sequenziale nei formati RAW o JPEG con prestazioni di scrittura sostenute veloci di 140 MB/s.

L’AV PRO SD MK2 V60 512 GB eccelle nell’acquisizione di sequenze time-lapse estese. Costruito per funzionare a temperature estreme che vanno da -25°C a 85°C (da -13°F a 185°F). La solida qualità costruttiva di questa scheda la rende ideale per il lavoro documentaristico e per viaggiare in ambienti estremi come deserti, altitudini elevate o condizioni artiche. Capacità disponibili: 64 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB.

AV PRO SD MK2 V90

Scheda SDXC UHS-II ad alta velocità disponibile con velocità massima fino a 512 GB,per supportare riprese vide di lunga durata e fotografie rapidi in raw 4k+. La scheda AV PRO SD MK2 V90 spinge i limiti delle prestazioni nel modo più sicuro possibile con velocità di scrittura sostenute di 260 MB/s. Dotato della tecnologia di prestazioni Stable Stream, ideale per la registrazione video ad alta definizione, senza perdite (senza gocce). E per immagini fotografiche a raffica nitide e fluide. Aspettatevi prestazioni solide a temperature estreme (da -25°C a 85°C | da -13°F a 185°F). Disponibile in una gamma di capacità con compatibilità con telecamera ad ampio raggio. Le prestazioni e l’affidabilità del mondo reale rendono questa scheda un’opzione ideale per viaggi e documentari. Capacità disponibili: 64 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB.

Caratteristiche notevoli di AV PRO SD MK2 V60 e V90

Prestazioni di velocità sostenute dal flusso stabile. Garantisce prestazioni di lettura/scrittura ininterrotte per l’intera capacità della scheda.

Interruttore di protezione da scrittura integrato. Impedisce l’eliminazione accidentale di file e la formattazione della scheda.

Gestione adattiva dell’alimentazione. Il basso consumo energetico e i componenti alimentati dal bus riducono al minimo la durata della batteria per una migliore autonomia.

Qualità costruttiva solida come una roccia. Protegge da umidità, raggi X/magneti, urti, polvere e temperature di esercizio estreme comprese tra -25°C e 85°C (da -13°F a 185°F).

Senza adesivi. Una superficie liscia senza adesivi con numero di serie inciso per evitare potenziali inceppamenti o scambi di carte.

Scarico rapido dei dati. Passa rapidamente al lavoro di post-produzione o scaricalo per gestire la capacità della scheda se combinato con il lettore di schede dual SD Angelbird che supporta trasferimenti di dati a 10 Gb/s.

Sistema host compatibile con USB-C 3.2 Gen 2

Garanzia di 3 Anni E servizio gratuito di recupero dati

questi prodotti hanno una garanzia di ben 3 anni. Inoltre, vantaggio esteso del rinomato servizio clienti personalizzato di Angelbird con un servizio di recupero dati interno gratuito a livello di hardware e software.

E voi? cosa ne pensate di questa nuova gamma di SDXC di Angelbird? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).