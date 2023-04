The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom avrà un trailer finale domani

Il terzo trailer di Tears of the Kingdom probabilmente sarà anche quello finale: domani vedremo “le ultime” dal mondo di The Legend of Zelda

Ad un mese esatto dal lancio di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, il marketing del gioco sta effettivamente accelerando e, con tempismo impeccabile vista la nostra iniziativa a riguardo, stiamo per ricevere il trailer finale del titolo. Finora i dettagli sul gioco hanno scarseggiato, ma le prime alzate di veli vere e proprie si sono viste con i dieci minuti di gameplay. A quanto pare, però, i tempi sono maturi per un ultimo video prima dell’uscita. Naturalmente il senso di finalità potrebbe venir meno al day one, ma se ci sarà un trailer di lancio effettivo ne riparleremo volentieri a tempo debito.

Come notizia non è affatto male, per The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom avere un trailer finale

L’ala italiana della Grande N ha confermato, come potete vedere nel tweet qui sotto, quando ci potremo aspettare il trailer finale di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Saremo in prima fila domani pomeriggio o, per i posteri che per qualsiasi motivo consulteranno questo articolo, giovedì 13 aprile sul canale YouTube italiano del Colosso di Kyoto. L’orario, per il fuso nostrano, è fisso per le quattro di pomeriggio. Ci aspettano tre minuti di materiale, e saremo pronti a gustarcelo con dei popcorn alla mano. Non sarebbe certo la prima volta, del resto, che in questo mese mais e Nintendo vanno a braccetto.

Non perderti l’ultimo trailer prima dell’uscita di The Legend of #Zelda: #TearsOfTheKingdom. Il trailer sarà trasmesso il 13 aprile alle 16:00 in diretta sul nostro canale YouTube e durerà circa tre minuti. ► https://t.co/8GnB56rwCe pic.twitter.com/Yj8cxekgrs — Nintendo Italia (@NintendoItalia) April 12, 2023

Abbiamo visto dieci minuti di gameplay, è vero, ma come abbiamo menzionato parlando della complicata linea temporale della serie restano ancora dei dubbi in fatto di trama. Naturalmente, per un titolo open world tanto improntato sull’esplorazione, rivelare qualcosina su quella mummia tanto simile al Re dei Gerudo potrebbe anche non essere in cima alla lista delle priorità del video. Ma se ne sapessimo qualcosa in più, oltre a dungeon, mondo di gioco e quant’altro? Sapremo dare delle risposte a meno di ventiquattro ore da adesso, in attesa di un 12 maggio che sembra davvero non arrivare mai!

