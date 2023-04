Gérard Depardieu è al centro di una nuova inchiesta pubblicata dal sito Mediapart che raccoglie testimonianze di tredici donne che lo accusano di abusi e molestie sessuali

L’attore francese Gérard Depardieu è già sotto inchiesta negli ultimi anni per una denuncia di stupro e aggressione sessuale ora arriva un ulteriore brutta notizia, pubblicata dal sito di inchiesta Mediapart. Il sito francese raccoglie le testimonianze di tredici donne che lo accusano di abusi e molestie sessuali. Una pubblicazione che arriva dopo mesi di lavoro e di raccolta e che è stata formalmente smentita con rapidità dall’attore.

Gérard Depardieu: da Mediapart nuove accuse di molestie

Di queste donne che hanno condiviso le loro testimonianze, tre non hanno esposto denuncia, per paura che le loro parole non venissero prese in considerazione considerata la caratura internazionale dell’attore. Queste testimonianze hanno un periodo compreso tra il 2004 e il 2022 e coinvolgono donne diverse e diversi contesti, ovvero set cinematografici, di serie televisive e altri luoghi, con un modus operandi che sembra essere analogo in tutte le diverse occasioni.

Queste testimonianze, come anticipato si aggiungono all’accusa di stupro del dicembre 2020 esposta dall’attrice Charlotte Arnould, che ancora non ha avuto un verdetto giuridico. Ci saranno sicuramente ulteriori aggiornamenti su questa notizia e anche delle conseguenze, dato che non è appunto la prima inchiesta che nasce attorno all’attore e di cui ancora si attende sentenza del tribunale.

