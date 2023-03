The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom svela 10 minuti di gameplay

Eiji Aonuma ha appena mostrato dieci minuti di gameplay ininterrotto di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, ve li riassumiamo qui

C’è voluto del tempo, ma finalmente The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom si è mostrato in dieci minuti ininterrotti di puro gameplay. A farci da Virgilio (e a ringraziarci per la pazienza con cui abbiamo accompagnato il gioco in fase gold) è stato Eiji Aonuma, che da anni ormai cura la saga. L’interfaccia, congetture a parte, è pressoché identica, ma la minimappa presenta qualche ritocco. Dalle isole celesti sospese in aria cadono degli oggetti: sono le piattaforme sulle quali risaliremo con il Reverto, nuovo potere Sheikah di Link con cui riavvolgere i movimenti degli oggetti.

Una cornucopia di novità, nel gameplay di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Le isole celesti di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom si possono raggiungere in più modi e presentano alcune differenze col mondo di superficie. Esse spaziano dai nuovi nemici come i golem meccanici di bassa statura alla flora che, tra le varie strutture artificiali, non si trova ad Hyrule. Link ha un potere nuovo, Compositor, con cui unire strumenti per creare armi, nonché altre armi da fondere a loro volta. La sperimentazione si estende alle frecce, dai frammenti elementali per creare dardi magici agli occhi di Keese dai quali ricavare proiettili guidati. Persino i funghi permettono di attaccare qualcosa, come funghi che rilasciano spore per accecare i nemici.

Oltre a omaggiare la storia della Grande N, l’Ultramano consente di unire oggetti più grandi per l’utilizzo al di fuori del combattimento, come tronchi per ottenere una zattera. In quanto a oggetti di natura più tecnologica, come le turbine che reagiscono se colpite, è con essi che sono stati creati sul momento i veicoli visti nei recenti trailer. Ci sono anche altri poteri che scopriremo, come Ascensus per oltrepassare i soffitti sopra di noi (alti o meno) per esempio. Se cadiamo da grandi altezze, c’è la possibilità di fare skydiving sulla falsariga di Fortnite. Aonuma ci invita a immaginare le possibilità in vista del 12 maggio, quando uscirà il gioco insieme a un Pro Controller e una custodia, entrambi a tema. Il 28 aprile ci attende invece il vociferato OLED tematico, che non sarà in bundle con il gioco.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate delle novità?