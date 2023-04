Disney Plus: da oggi è disponibile Le Piccole Cose della Vita

È finalmente disponibile, su Disney Plus, la serie Le Piccole Cose della Vita, basata sulla collection di best-seller di Cheryl Strayed con Kathryn Hahn: scopriamo insieme tutti i dettagli

Il mese di aprile per Disney Plus è molto interessante e sotto tanti punti di vista: la terza stagione di The Mandalorian continua spedita ed è arrivata anche l’attesissima The Good Mothers, di cui presto vi parleremo in una recensione dedicata. Non si sono però, ovviamente, fermati qua e da oggi, 12 aprile, è disponibile la serie Tv nata dalla collection di best-seller di Cheryl Strayed: Le Piccole Cose della Vita.

La serie è composta di otto episodi da trenta minuti circa ed è una commedia drammatica con Kathryn Hahn, Sarah Pidgeon, Quentin Plair e Tanzyn Crawford. La prima stagione è attualmente tutta disponibile nel catalogo di Disney Plus e qua sotto, se siete curiosi, vi lasciamo il trailer!

Le Piccole Cose della Vita approda nel catalogo di Disney Plus!

La sinossi de Le Piccole cose della Vita è la seguente:

Basata sulla collezione best-seller di Cheryl Strayed, Le Piccole Cose della Vita parla di una donna, Clare (Kathryn Hahn), che diventa una venerata redattrice di una rubrica di consigli mentre la sua vita sta cadendo a pezzi. Quando incontriamo Clare per la prima volta, il suo matrimonio con Danny è agli sgoccioli. Sua figlia Rae le parla a malapena. E la sua carriera da scrittrice un tempo promettente è inesistente. Così, quando un vecchio amico le suggerisce di occuparsi della rubrica di consigli come Dear Sugar, crede di essere l’ultima persona adatta a quel lavoro. Ma dopo aver accettato con riluttanza, si rende conto che potrebbe invece essere assolutamente qualificata. Mentre gli autori delle lettere costringono Clare a rivivere i suoi momenti più cruciali – la morte di sua madre, la rottura con suo fratello, persino del pessimo sesso nel retro di un’impresa di pompe funebri – lei scava nella bellezza, la lotta e l’umorismo della sua vita per mostrarci che non siamo irrecuperabili, che sono le nostre storie che alla fine possono salvarci… e forse persino riportarci a casa.

Le Piccole Cose della Vita è attualmente disponibile nel catalogo di Disney Plus. Fateci sapere se seguirete la serie qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

