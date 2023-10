Super Mario Bros Wonder: ora disponibile la meravigliosa avventura!

Su Nintendo Switch è disponibile un bastimento carico, carico di meraviglie: Super Mario Bros Wonder raggiunge ufficialmente il day one!

In una settimana particolarmente affollata in termini di grandi uscite videoludiche, Super Mario Bros Wonder è finalmente disponibile su Nintendo Switch. Da pioniere del platforming qual è, il baffone si riconferma l’autorità in grado di riscrivere le regole del genere dopo quarant’anni di attività nel panorama videoludico. Oltre alle strabilianti idee di gameplay, di cui abbiamo parlato ampiamente nella nostra anteprima e nella guida preliminare al titolo, la nuova avventura del mitico idraulico si ripropone in una veste grafica più viva e vibrante che mai. Uno stile artistico votato all’espressività, dunque, ispirato all’impatto cinematografico della grandiosa pellicola della scorsa primavera.

Cosa sapere su Super Mario Bros Wonder, disponibile oggi?

Tralasciando che, prendendo singolarmente le varianti cromatiche, gli eroi giocabili toccano quota dodici, Super Mario Bros Wonder promette una valanga di sorprese anche ai fan di lunga data. Il Regno dei Fiori, confinante con la dimora dei protagonisti, porta con sé tante novità, dai nuovissimi power-up (Fiore di Fuoco, forma Elefante, forma Trivella e forma Bolla) alle Spille da equipaggiare per godere di abilità permanenti. Per non parlare del Fiore Meraviglia, sempre foriero di folli e del tutto inaspettati cambiamenti. Se Bowser lo ha usato per fondersi con un castello e seminare il panico, nelle mani dei giocatori il fiore può veramente causare un finimondo. E ora possiamo finalmente rivelarvelo: sì, stiamo lavorando alla recensione!

Ora sta a voi dirci la vostra: state già giocando, eh, furboni? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.