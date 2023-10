Iron Man: il gioco di EA Motive è ancora in pre-produzione

Da “Tony Stark” a “Tony Stank” è un attimo: non è il cameo di Stan Lee in Captain America – Civil War, ma il gioco di Iron Man da EA Motive

Se speravate che lo sviluppo della nuova creatura di EA Motive stesse procedendo spedito, ci tocca informarvi che la tuta di Iron Man è ancora in fase di testing nel seminterrato della villa di Tony Stark. La (potenzialmente sgradevole) conferma viene da un post ufficiale del team di sviluppo, con Patrick Klaus al timone. Dal lancio del remake di Dead Space, il titolo è ancora in pre-produzione (o, in termini estranei allo sviluppo, in alto mare). Il team di sviluppo ha riunito un gruppo di fan per uno scambio di feedback reciproco sin dallo stadio embrionale. Klaus ha inoltre confermato che il titolo verrà modellato con la creta pregiata dell’Unreal Engine 5. Sarà il primo gioco del team di sviluppo a non fare utilizzo di Frostbite (Dead Space, Star Wars Squadrons, Star Wars Battlefront 2).

Klaus fa l’alzata di veli: ecco cosa sappiamo dell’Iron Man di EA Motive

“Dal lancio di Dead Space”, esordisce trionfale Klaus, “siamo stati al lavoro sul progetto Iron Man, dandoci modo di lavorare (e giocare!) con un’altra straordinaria proprietà. Siamo ancora in fase di pre-produzione, e ci prenderemo il nostro tempo per creare l’ambiente di sviluppo ideale. Abbiamo però già trovato tante opportunità per esplorare storia, design e gameplay di Iron Man, ed è davvero entusiasmante vedere la fantasia prendere vita.” Non sappiamo molto altro, ma le precedenti offerte di lavoro in merito suggeriscono che si tratti di un’esperienza open world. Non è però questa la sola proprietà Marvel con un progetto in cantiere presso Electronic Arts. Quest’ultima sta infatti lavorando a un altro gioco, anch’esso open world, ispirato a Black Panther.

