Sonic Superstars: il gioco è disponibile, ecco il trailer di lancio

Il porcospino blu fa vorticare il cartello del traguardo: ora che Sonic Superstars è disponibile, abbiamo anche un trailer di lancio

In una settimana già partita a bomba con l’eroe in rosso e blu che può lanciare ragnatele e l’altro in grado di fare lo stesso coi viticci, non dobbiamo scordarci di Sonic Superstars, il cui trailer di lancio è oggi disponibile esattamente come il gioco stesso. Lo si può trovare su PS5, PS4, Xbox One, PC (Epic Games Store e Steam), Xbox Series X, Xbox Series S e Nintendo Switch. SEGA e Sonic Team promettono un’avventura nel classico stile del puntaspilli ceruleo. In altre parole, dunque, tanto platforming al cardiopalma. Nei panni del protagonista e dei compari Tails, Knuckles ed Amy dovremo impedire ad Eggman, Fang the Sniper e ad un misterioso nuovo nemico di trasformare tutti i Flicky in Badnik prima che sia troppo tardi.

Il trailer di lancio ora disponibile per Sonic Superstars, quanto mai inverosimile

Il tutto si traduce come i livelli “classici” di Sonic Generations, ora espansi all’intera avventura. Ogni personaggio beneficia delle abilità peculiari che lo o la contraddistinguono, come il volo di Tails, la planata con arrampicata di Knuckles e il martello Piko Piko di Amy. Non solo: una volta tanto, anche i singoli Chaos Emerald hanno una loro utilità, garantendo ai protagonisti poteri particolari. E per la prima volta, il tutto è fruibile in co-op locale con drop-in e drop-out. Se la serie è in grado di gestire la stravaganza di una sessione multiplayer di New Super Mario Bros. Wii, poi, resta da vedere. Magari in una corposa recensione scritta per l’occasione, voi che ne dite?

