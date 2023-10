Super Mario Bros Wonder: trucchi e consigli dal Regno dei Fiori!

Nuova avventura, nuova guida: ecco i nostri consigli per sopravvivere a tutti i trucchi usati da nemici e livelli di Super Mario Bros Wonder!

Se questo è il vostro primo approccio con Super Mario Bros Wonder, benvenuti nel Regno dei Fiori e, nel caso, pure sulle console Nintendo: il franchise che ha costruito il genere dei platformer così come lo conosciamo oggigiorno può risultare più ostico del previsto a chi lo prende sottogamba, ed è per questo che in vista del day one siamo di nuovo qui per parlare di trucchi e consigli. Partiamo proprio da questo presupposto: è davvero il vostro primo titolo con protagonista il baffone? Allora dobbiamo veramente andare di corsa. In senso più letterale del solito, verrebbe da dire! Tranquilli, il nintendaro redazionale è qui per servirvi.

Abilità generali dei personaggi | Trucchi e consigli per Super Mario Bros Wonder

Se avete aperto Super Mario Bros Wonder dopo una sessione di Crash Bandicoot N-Sane Trilogy, c’è una sola cosa che può avervi catapultati alla ricerca di trucchi e consigli. Ebbene sì: salvo power-up appositi (o utilizzo di personaggi meglio dotati, come gli Yoshi o il Ruboniglio), Mario, Luigi, Peach, Daisy, Toad e Toadette non si possono difendere. Similarmente, rispetto al già citato Crash, gli eroi del Regno dei Funghi (sì, dei Funghi, è lì che vivono) necessitano di molta più inerzia per saltare. Un salto (solitamente A/B) può portarvi molto più lontano se prima correte (X/Y).

Utilizzi contestuali dei power-up | Trucchi e consigli per Super Mario Bros Wonder

Se invece avete già esperienza pregressa con altre avventure di Mr. Nintendo in persona, sarete ben abituati ai vari “ci tornerò quando avrò quel power-up” del caso. Ebbene, la presenza di segreti e zone inaccessibili senza power-up nel gioco è aumentata e di parecchio. Già nei primi livelli, come avrete notato nella nostra anteprima del gioco, fanno infatti capolino punti per i quali occorre un certo potenziamento. La buona notizia è che spesso e volentieri è il livello stesso a fornirvi la trasformazione interessata (e, tramite i Fiori Parlanti, pure a dirvi che fare). Quella cattiva, piuttosto, è che invece occorre arrivare al punto di svolta indenni. Ad esempio, la caverna in cui viene introdotta la trivella vi metterà davanti un po’ di nemici, prima che vi si presenti davanti il tubo sotterraneo…

Pro e contro degli Yoshi e di Ruboniglio | Trucchi e consigli per Super Mario Bros Wonder

Giocare nei panni di Yoshi vi mette tra le mani buona parte dei suoi poteri nella serie di spin-off che lo riguardano: estraendo la lingua retrattile (e adesiva) può inghiottire un nemico e risputarlo, oltre ad eseguire il tipico “salto svolazzante” tenendo premuto il tasto di salto. In aggiunta a questo, come nel primo Yoshi’s Island il rettile pacioccone non subisce danni dai nemici! Cosa potrebbe andare storto, usandolo? In realtà, parecchie cose. Punto primo: niente power-up. Fine. Punto secondo: le cause di morte istantanea (venire schiacciati e cadere nei baratri) non vengono invalidate. Punto terzo: un attacco nemico può comunque spintonarci (in un buco, se va male). Infine le uova, uno dei cardini di Yoshi’s Island, qui non figurano. E Ruboniglio non gode nemmeno della lingua o del salto svolazzante…

Non intralciatevi in co-op | Trucchi e consigli per Super Mario Bros Wonder

“Non c’è il body-block? Se ne va gran parte del nostro content…”, così mormorava il duo iNoob in una deathrun di Fortnite, fornendo una triste fotografia dello stato di schädenfreude in cui versa YouTube Italia. Ebbene, intralciarsi a vicenda è più che possibile in questo gioco, ma… non fatelo, okay? Vero, due o più giocatori vincono meglio di uno, ed è ora possibile rianimarsi gli uni con gli altri. Tuttavia la possibilità di spintonarsi è ancora reale, e lo stesso vale per la gestione dell’unica telecamera condivisa dal gruppo. Evitate di correre troppo in avanti, se possibile. E se c’è uno Yoshi nel gruppo, datelo in mano a un giocatore più navigato. Sappiamo che sembra un controsenso, ma lasciateci spiegare. I meno esperti possono cavalcarlo ed arrivare indenni a punti più critici… dove, magari, serve un power-up da tenersi stretti.

Puntate tutto sulle Spille | Trucchi e consigli per Super Mario Bros Wonder

In una svolta quasi RPGistica per la serie di platformer, Super Mario Bros Wonder introduce il concetto di equipaggiamento. Grazie alle Spille potete infatti avere un’abilità con cui iniziare il livello, tenendo però a mente in caso di co-op che tutti avranno lo stesso potere. In altre parole, dunque, alcune delle cose da tenere a mente (specificate nei paragrafi passati) non valgono più. Con il cappello paracadute è possibile planare; il salto arrampicata permette di fare un salto a muro verso l’alto, e così via. Calcolate quale Spilla usare in base a quelle sbloccate (dando priorità alle Spille quando siete all’Emporio di Poplin), alle abilità di ciascun giocatore se siete in co-op e, naturalmente, al level design. Le Spille si possono sostituire a ogni morte, quindi potete cambiare idea al checkpoint!

Fiori Meraviglia e derivanti bivi | Trucchi e consigli per Super Mario Bros Wonder

L’attrattiva principale del gioco, i Fiori Meraviglia, sono qui apposta per scombussolare quanto più possibile il level design, dando o sottraendo al giocatore abilità offensive, difensive e di movimento. Ma è tutto qui? Principalmente, toccare il Fiore Meraviglia del livello comporta prendere un’uscita specifica o meno. Se vi ritroverete a toccare l’asta della bandiera nera, dunque, dipende da voi e dalla vostra volontà di rigiocare il livello. In un equivalente videoludico di Sliding Doors, dunque, i livelli spesso e volentieri aprono e chiudono le loro strade a seconda della scelta di toccare il Fiore Meraviglia o meno. Conviene rigiocare i livelli spesso, insomma, poiché…

… la sola bandiera non basta più | Trucchi e consigli per Super Mario Bros Wonder

In fase di anteprima non abbiamo parlato granché della mappa, ma andrebbe menzionato un paio di cose. Generalmente, là dove in precedenza il raggiungimento del traguardo era più che sufficiente per il progresso, ora i Semi Meraviglia (ottenibili nel livello e, se raggiunti in seguito alle alterazioni del Fiore Meraviglia, necessari a porre fine al delirio) fungono da veri e propri oggetti da collezione necessari al proseguimento nell’avventura. Parliamo infatti dell’equivalente delle lune da raccattare in Odyssey, delle Stelle di 64 e Galaxy e dei Soli Custodi in Sunshine. Certo, toccare la bandiera ci premia con un Seme di default, ma dovremo darci al collezionismo se vogliamo procedere: alcuni livelli richiedono infatti un quantitativo di semi per il solo accesso!

Linearità addio (o quasi) | Trucchi e consigli per Super Mario Bros Wonder

Avete presente il nostro confronto di prima con Crash Bandicoot? Ecco, la questione della mappa ci suggerisce di riprendere la discussione. La mappa presenta infatti una sorta di linearità, ma solo fino a un certo punto. Ci sono spiazzi in cui, tralasciando le uscite multiple, il tutto va a richiamare più da vicino 3D World. In altre parole, dunque, se il progresso “da un livello A ad un livello B” ci riporta al 1996 con il primo Crash, le zone più aperte riportano alla mente la mitica Warp Room di Crash Bandicoot 2 e 3. E questo si traduce in livelli più equilibrati nella loro difficoltà, giocabili in qualsiasi ordine vogliamo. Inoltre è qui che trovano posto gli empori di Poplin, dove mirare alle Spille.

Priorità alle sfide | Trucchi e consigli per Super Mario Bros Wonder

Perché privarsi della scelta? Le Spille a vostra disposizione cresceranno in numero man mano che procedete nell’avventura, ma quasi sempre gli spiazzi nella mappa ospitano i livelli sfida in cui usare subito una nuova abilità. Una volta completati questi brevi livelli privi di nemici (in base a quanto abbiamo provato a Milano, almeno) otterrete in automatico la Spilla che vi è stata assegnata ad inizio stage. Il che vi darà un vantaggio tattico su tutti i livelli che potrete (di nuovo, in qualsiasi ordine finché la mappa non è lineare) affrontare. Insomma, il “compitino” ogni tanto va fatto… non che valga la pena di definirlo tale: una palestra per allenarsi subito è un lusso, visto quel che vi attende nei livelli!

Occhio ai nemici!

“E grazie tante”, parafrasando ciò che avrete sicuramente pensato. In realtà in questo gioco occorre badare ai nemici molto di più rispetto ai giochi precedenti, visto che la loro personalità è stata messa decisamente sotto i riflettori. Oltre ai debuttanti, come le Smammole (basate interamente sulla loro fuga a perdifiato), i Mumi (altissime mummie da srotolare) e i Bomp (Twomp multidirezionali molto più coriacei, praticamente invincibili) anche quelli vecchi presentano novità, come i Rolla Koopa dotati di guscio e pattini di color magenta. Le occasioni in cui dover semplicemente “saltare in testa al nemico per sistemarlo” si sono ridotte drasticamente rispetto ai capitoli passati, ma ve ne renderete conto da domani in poi visto che il gioco esce, tecnicamente, a mezzanotte.

Ora sta a voi dirci la vostra: vi siamo stati di qualche aiuto? Fatecelo sapere qui sotto