R-Type Final 2: annunciato l’arrivo dello Stage Pass Volume 2

Arrivano nuovi aggiornamenti sull’ultimo capitolo dello storico shoot ’em up: tramite un comunicato stampa ufficiale fatto girare nelle scorse ore, R-Type Final 2 riceverà a breve il suo nuovo Stage Pass Volume 2, contenente tutti gli ultimi più importanti DLC

Se parliamo di R-Type, molti probabilmente non hanno la più pallida idea di che cosa si tratti. In realtà questa serie pone le proprie radici indietro negli anni: realizzata originariamente per i cabinati arcade in Giappone (solo negli ultimi anni è riuscita a superare le barriere nazionali e ad arrivare nel resto del mondo), essa si è evoluta nel corso del tempo, portando alla realizzazione di ben 10 titoli, di cui l’ultimo è uscito ad aprile di quest’anno.

Ebbene, dopo l’uscita del gioco e di vari DLC che espandono il numero di stage, lo sviluppatore Granzella, tramite un comunicato stampa ufficiale fatto girare nelle scorse ore, ha fatto sapere che verrà realizzato, per R-Type Final 2, il nuovo Stage Pass Volume 2, grazie al quale si potrà accedere a tutta la seconda ondata di DLC in arrivo. Vediamo di seguito i dettagli.

Tutti i contenuti dello Stage Pass Volume 2 in R-Type Final 2

Come già accennato sopra, il gioco è uscito lo scorso 30 aprile 2021, e a partire dalla sua uscita sono stati rilasciati anche vari DLC (chiamati “DLC Set”) che ampliano il numero di stage presenti nel gioco. L’ultimo DLC Set uscito, ovvero il numero 4 (rilasciato sugli store nella giornata di ieri e contenente due nuovi stage), è il primo a far parte dello Stage Pass Volume 2 di R-Type Final 2. Gli altri due, ovvero il DLC Set 5 e il DLC Set 6, conterranno rispettivamente due e tre nuovi stage, e si prevede la loro uscita rispettivamente per metà novembre e metà dicembre (anche se non sono state comunicate date specifiche).

C’è anche da riportare il fatto che a causa di alcune politiche retail presenti nel Nord America e nell’Unione Europea, il boss finale all’interno dello Stage Y1.0 nel DLC Set 4 sarà leggermente diverso dalla versione originale giapponese. In particolare, le modifiche saranno apportate per la versione PS4 del gioco in Nord America e per la versione Nintendo Switch in Nord America e in Europa.

