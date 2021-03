Ecco i migliori videogiochi in uscita Ad Aprile 2021: tanto divertimento su PlayStation 4 e 5, Xbox One e Xbox Series X, PC e Nintendo Switch!

Il mese di marzo 2021 è ormai terminato: insieme alla primavera, ecco in arrivo una nuova line-up di videogiochi! Vediamo insieme i migliori videogiochi in uscita ad aprile sulle piattaforme di vecchia e nuova generazione!

Tra i nuovi arrivi segnaliamo Outriders, il nuovo sparatutto con elementi RPG di Square Enix che vi porterà a esplorare un pianeta devastato da una strana anomalia. Tra i nuovi arrivi anche Oddworld: Soulstorm. Prendete nuovamente il controllo di Abe nella sua missione di salvataggio dei suoi compagni di sventura!

Un arrivo molto interessante su PC è Before Your Eyes. Un titolo particolarissimo, dove si potrà procedere… sbattendo le palpebre! Dovremo, infatti, ricostruire i ricordi del protagonista nel suo ultimo viaggio… Tra i “nuovi” arrivi dei migliori videogiochi in uscita ad aprile c’è un caso un po’ speciale… stiamo parlando di New Pokémon Snap! Il titolo del 1999 sbarca su Switch completamente rinnovato e con nuovi esemplari da fotografare!

Per la serie “graditi ritorni” segnaliamo SaGa Frontier Remastered. Il classico per PlayStation del 1998 torna su PlayStation e Switch! Scegliete il vostro personaggio preferito e preparatevi a un viaggio indimenticabile, dove le vostre scelte influenzeranno lo svolgimento degli eventi e scriveranno una storia tutta vostra. Un altro ritorno “speciale” è NieR Replicant ver.1.22474487139, a metà tra remaster e remake dell’omonimo titolo rilasciato nel 2010!

Oltre ai migliori videogiochi in uscita ad Aprile 2021, non dimenticate di dare un’occhiata anche alle migliori esclusive su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch!

Migliori videogiochi in uscita: Aprile 2021 | Elenco

Outriders – 1 aprile – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Stadia

Lost Words: Beyond the Page – 6 aprile – PS4, XBO, PC, Switch

Oddworld: Soulstorm – 6 aprile – PS4, PS5, PC

Star Wars: Republic Commando – 6 aprile – PS4, Switch

Retro Machina – 7 aprile – PS4, XBO, PC, Switch

Island – 8 aprile – Switch

Before Your Eyes – 8 aprile – PC

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV – 9 aprile – PC, Switch

Poison Control – 13 aprile – PS4, Switch

SaGa Frontier Remastered – 15 aprile – PS4, PC, Switch, iOS, Anroid

MLB The Show 21 – 20 aprile – PS4, PS5, XBO, XSX

Maskmaker VR – 20 aprile – PS4, PC

Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack – 22 aprile – PS4, PC, Switch

Humankind – 22 aprile – PC, Stadia

MotoGP 21 – 22 aprile – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch, Stadia

ScourgeBringer – 22 aprile – PS4

Wonder Boy: Asha in Monster World – 22 aprile – PS4, PC, Switch

Wraith: The Oblivion – Afterlife – 22 aprile PC, Android

Judgment – 23 aprile – PS5, XSX, Stadia

NieR Replicant ver.1.22474487139 – 23 aprile – PS4, XBO, PC

Death end re;Quest – 27 aprile – Switch

R-Type Final 2 – 29 aprile – PS4, XBO, XSX, Switch

New Pokémon Snap – 30 aprile – Switch

Returnal – 30 aprile – PS5

Terminator: Resistance Enhanced – 30 aprile – PS5