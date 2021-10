Corsair ha presentato i nuovi supporti dedicati ai possessori della gamma di raffreddamento all-in-one. Compresi CPU LGA 1700 e Alder Lake

Il produttore statunitense Corsair ha annunciato il pieno supporto per i nuovi dispositivi, per tutti i propri sistemi di raffreddamento all-in-one, con supporto per il nuovo socket CPU LGA 1700 e i processori Intel Alder Lake.

Infatti il nuovo Corsair Intel LGA 1700 Retrofit Kit supporta un’ampia gamma di dissipatori all-in-one presentati negli ultimi anni, tra cui la pluripremiata linea ELITE CAPELLIX, la gamma RGB PRO XT, H100x e molti altri. È possibile ordinare il kit direttamente sul sito per soli 2,99 €. I supporti permetteranno di adattare facilmente la staffa esistente 115x/1200 per una compatibilità completa con la nuova staffa LGA 1700, garantendo quindi ai possessori la possibilità di sfruttare appieno le performance dei processori di prossima generazione. Vediamolo nel dettaglio.

Corsair: pieno supporto a CPU LGA 1700 e Alder Lake

Al seguente indirizzo potrete accedere ad una sezione del sito dedicata, per verificare la compatibilità con i vostri prodotti in possesso. Vi riassumiamo comunque l'elenco in questa griglia;

CW-9060055-WW- Sistema di raffreddamento a liquido per CPU iCUE H170i ELITE CAPELLIX

CW-9060051-WW- Dissipatore a liquido per CPU iCUE H150i ELITE CAPELLIX — Bianco

CW-9060048-WW- Dissipatore a liquido per CPU iCUE H150i ELITE CAPELLIX

CW-9060047-WW- Dissipatore a liquido iCUE H115i ELITE CAPELLIX

CW-9060050-WW- Dissipatore a liquido per CPU iCUE H100i ELITE CAPELLIX — Bianco

CW-9060046-WW- Dissipatore a liquido per CPU iCUE H100i ELITE CAPELLIX

CW-9060045-WW- Sistema di raffreddamento a liquido per CPU iCUE H150i RGB PRO XT

CW-9060044-WW- Sistema di raffreddamento a liquido per CPU iCUE H115i RGB PRO XT

CW-9060043-WW- Sistema di raffreddamento a liquido per CPU iCUE H100i RGB PRO XT

CW-9060049-WW- Dissipatore a liquido per CPU iCUE H60i RGB PRO XT

CW-9060038-WW- Sistema di raffreddamento a liquido per CPU Hydro Series H115i RGB PLATINUM 280 mm

CW-9060039-WW- Sistema di raffreddamento a liquido per CPU Hydro Series H100i RGB PLATINUM 240 mm

CW-9060041-WW- Sistema di raffreddamento a liquido per CPU Hydro Series H100i RGB PLATINUM SE 240 mm

CW-9060042-WW- Sistema di raffreddamento a liquido per CPU Hydro Series H100i RGB PLATINUM SE 240 mm

CW-9060040-WW- Sistema di raffreddamento a liquido per CPU ad alte prestazioni Hydro Series H100x

CW-9060036-WW- Sistema di raffreddamento a liquido per CPU Hydro Series H60 (2018) da 120 mm

Oltre al kit di aggiornamento per la compatibilità delle nuove staffe LGA 1700, sono attualmente in produzione nuovi sistemi CORSAIR di raffreddamento per CPU che includeranno nella confezione anche il supporto per l’installazione su socket LGA 1700.

I modelli saranno disponibili nel corso dell’anno, confermando quindi che tutti i futuri e nuovi lanci di sistemi di raffreddamento CORSAIR supporteranno direttamente le staffe LGA 1700. Inoltre, per tutti coloro che potrebbero non disporre più dei necessari strumenti di montaggio per poter adattare il proprio dissipatore ad un nuovo processore, è disponibile anche un kit di montaggio completo compatibile con tutte le più moderne staffe, tra cui LGA 1700. Ecco le parole del Direttore Marketing prodotti linea DIY, Aaron Neal;

Siamo entusiasti di poter offrire questi pratici kit con l’obiettivo di aiutare i clienti CORSAIR in vista della predisposizione per la nuova staffa LGA 1700. Considerando la pura e semplice potenza e le prestazioni dei processori Intel Alder Lake, i sistemi di raffreddamento per CPU saranno chiamati a svolgere un ruolo fondamentale per gli assemblatori nelle configurazioni di nuova generazione. E grazie a questo kit, sarà possibile effettuare facilmente questo passaggio

Disponibilità

Il Kit Corsair Intel LGA 1700 Retrofit Kit e il Corsai Complete CPU Bracket Kit sono immediatamente disponibili in esclusiva sul negozio online di CORSAIR. LGA 1700 Kit è disponibile sul negozio online di CORSAIR al prezzo di 2,99 € con spedizione gratuita. Il kit di fissaggio completo è disponibile sul negozio online di CORSAIR al prezzo di 14,99 €.

