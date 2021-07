PlayStation annuncerà l’acquisizione di Bluepoint al prossimo State of Play?

Stando ai leak delle ultime ore, l’acquisizione di Bluepoint Games da parte di PlayStation sarebbe dovuta essere una sorpresa del prossimo State of Play

Per molto tempo si è rumoreggiato di una possibile acquisizione di Bluepoint da parte di Sony e la conseguente entrata del team nei PlayStation Studios. Non c’è da stupirsi se ciò accadrà realmente, perché per molto tempo il nome dello studio è stato associato al brand giapponese per la realizzazione di diverse remastered e remake. L’ultimo dei quali, ricordiamo, è il remake next gen del classico Demon’s Souls. Se questo rumor fosse vero, i piani di Sony nel riunire i migliori studi di sviluppo sotto la sua bandiera si farebbero molto più concreti.

L’acquisizione di Bluepoint verrà rivelata allo State of Play?

Sebbene non sia ancora stato annunciato, il prossimo State of Play di Sony dovrebbe aver luogo fra breve tempo. Ed è proprio durante il rumoreggiato evento che alcuni insider scommettono avverrà l’annuncio ufficiale dell’acquisizione di Bluepoint da parte di PlayStation. Nel mese scorso, il co-founder di XboxEra, Nick Baker, aveva detto che nello show targato Sony ci sarebbe stata una grossa sorpresa sconosciuta al pubblico. In un tweet della giornata di ieri, Baker ha rivelato che questa grossa sorpresa era già stata leakata da Sony stessa. La sorpresa era ovviamente l’acquisizione dello studio responsabile del remake di Demon’s Souls.

PlayStation Japan aveva infatti pubblicato, e poi prontamente rimosso, un tweet con l’immagine del logo dello studio accompagnata dal messaggio “Welcome to the family“. La notizia è comunque da prendere come un rumor, dato che né Sony né Bluepoint hanno espresso parola in merito. Tuttavia, ci sono molte ragioni per credere che questo annuncio sia imminente. Se così fosse, Sony avrebbe un’altro studio tra le sue fila. Ricordiamo a proposito, la recente acquisizione di Housemarque Games, autori del fortunato Returnal.

Per acquistare titoli in sconto andate sul nostro link di Instant Gaming! Per ulteriori news, guide e approfondimenti, seguite le pagine di tuttoteK.