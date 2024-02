Marvel’s Wolverine: leak di due trailer online

Insomniac è la “migliore in tutto ciò che fa” tranne tenersi i segreti: abbiamo un leak per non uno ma ben due trailer di Marvel’s Wolverine

Difficile invidiare Insomniac Games al momento, visto che non uno ma addirittura due trailer per l’atteso Marvel’s Wolverine sono stati, di nuovo, oggetto di leak. Nello specifico, parliamo prima di un video di puro gameplay in cui viene chiarito cosa potremmo aspettarci, mentre il secondo consiste in una presentazione prettamente cinematografica. Nel caso i post di Reddit (sì, ancora Reddit) qui sotto vengano in seguito rimossi, il primo video mostra l’esplorazione e le dinamiche di combattimento viste nel gioco. Va da sé che, trattandosi di materiale trapelato online, il video non rappresenta la qualità del gioco completo. Tuttavia, si tratta anche di una buona cartina tornasole per la visione complessiva del team di sviluppo.

Il doppio leak di Marvel’s Wolverine: due trailer al prezzo di uno

In quanto al secondo trailer, invece, come abbiamo detto prima si tratta di un leak a parte per quanto concerne il lato narrativo di Marvel’s Wolverine. Il video include la versione estesa del reveal iniziale del gioco. Ciò ci permette di capire dove vuole andare a parare Insomniac con le cutscene in tempo reale del gioco. Come avviene con la maggior parte dei giochi, anche in questo caso i personaggi godono di illuminazioni migliori rispetto al puro gameplay del video precedente. Di nuovo: il materiale non è indicativo della qualità del gioco finito. Lo scorso dicembre, una build per PC del gioco è finita online, implicando che il team di sviluppo stia lavorando anche ad un port. Il quale dovrebbe arrivare a un paio d’anni dall’uscita su console, se la strategia di Sony resta la stessa.

Ora sta a voi dirci la vostra: i due video vi sembrano promettenti?