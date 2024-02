Robot da cucina Moulinex: offerta Amazon per un aiuto cuoco

La cucina è un’arte e va fatta con passione e impegno, per questo può aiutarvi l’offerta sul robot da cucina Moulinex, che renderà le vostre ricette più facili, veloci e divertenti!

Cucinare spesso e volentieri richiede un impegno non da poco, almeno quando si vuole cucinare dei piatti ben articolati e preparati. Ma cucinare può diventare anche divertente, soprattutto se al proprio fianco si ha un buon aiutante che renda il lavoro più semplice e veloce. In questo caso c’è l’offerta Amazon sul robot da cucina di Moulinex. Chiunque si sia mai messo a cercare degli elettrodomestici per la casa ha sicuramente sentito parlare di Moulinex. Infatti mentiremmo se non dicessimo che nella lista dei migliori robot da cucina rientra proprio quello della Moulinex. Oggi questo carissimo robottino lo troviamo alla modica cifra di 139,84 euro al posto di 160 euro. Trovate l’offerta cliccando sul box Amazon qui sotto.

Il robot da cucina Moulinex CE7548 è l’offerta Amazon per i cuochi

Il multicooker Moulinex Turbo Cuisine è un modo innovativo per cucinare dei deliziosi piatti in maniera davvero facile e veloce. Potete cucinare qualsiasi tipo di piatto, dall’antipasto al dolce, dalla colazione alla cena. Nel robot da cucina troviamo una pentola a pressione Moulinex, con una tecnologia Spherical Cooking Bowl, che assicura una superficie riscaldata più ampia e una maggior diffusione e circolazione del calore. Il robot ha un’interfaccia intuitiva, grazie alla quale potete selezionare il piano di cottura, regolare la temperatura e il tempo. C’è anche una pentola a pressione elettrica, con una tecnologia di cottura e pressione ultra rapida e una potenza da 915 a 1090 W. Con questa si cucina 3 volte più velocemente rispetto alla cucina tradizionale.

Questo robot ha ben 10 programmi automatici e proprio con questi sostituisce almeno 7 elettrodomestici da cucina: cottura in umido, zuppe, frittura, cottura al forno, sottovuoto e cottura lenta, porridge, yogurt e fermentati, riscaldamento e una modalità chef regolabile. Inoltre ha una cottura automatica che non ha bisogno di supervisione, avvio ritardato fino a 12 ore e mantenimento al caldo fino a 24 ore. Il recipiente di cottura è antiaderente e facile da pulire. Infine c’è la Turbo Cuisine che è dotata di 12 controlli di sicurezza, tra cui il sistema di rilascio della pressione sicuro, nessun contatto con il vapore e nessun rischio di bruciarsi.

Un grande aiuto in offerta su Amazon con il robot da cucina Moulinex. Se volete cucinare in modo più veloce e comodo, allora approfittatene! Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre offerte e molto altro.