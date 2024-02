Dragon’s Dogma 2: demo in arrivo stando a un rumor

Approccio pragmatico al drago dogmatico: potremmo vedere presto una demo per Dragon’s Dogma 2, attesissimo GDR d’azione di casa Capcom

La settimana si è indubbiamente aperta con una gran sorpresa, ma neanche i più ottimisti tra noi avrebbero mai sperato in una demo, sebbene si tratti di un rumor, proprio per Dragon’s Dogma 2. In un 2024 già prodigo di classici annunciati, il gioco di ruolo d’azione targato Capcom si distingue in qualità di uno tra i titoli maggiormente attesi. A quanto pare, potremmo anche avere la possibilità di provare con mano se la creatura di Hideaki Itsuno (Devil May Cry) sarà all’altezza delle ormai astronomiche aspettative dei fan. Vi lasciamo al post di Reddit interessato, dove un utente ha scoperto delle novità quanto mai interessanti sulla pagina Steam del gioco.

Demo di Dragon’s Dogma 2 in arrivo?

Il codice back-end della pagina Steam di Dragon’s Dogma 2 suggerisce che Capcom stia prendendo la rincorsa per pubblicare una demo, essendo uno degli aggiornamenti alla suddetta pagina “free on demand”. Il publisher non si è mai tirato indietro dalla possibilità di far provare con mano i suoi giochi ai fan, quindi una versione di prova anche per un titolo tanto atteso non dovrebbe affatto sorprenderci. Per quanto concerne la possibile data, però, è un altro paio di maniche: resta prima da vedere se, effettivamente, l’assaggio in omaggio ci sarà. Il day one è previsto il 22 marzo su PC, Xbox Series X, PS5 e Xbox Series S. Ne riparleremo sicuramente tra qualche settimana.

