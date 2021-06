Sony compra lo studio di sviluppo Housemarque Games

L‘insieme di team che compone i PlayStation Studios si allarga. Sony compra lo studio Housemarque Games, sviluppatori del recente Returnal

Questa è una di quelle mosse manageriali che bene o male ci aspettavamo. Dopo l’acquisizione di Insomniac Games, Sony ora compra anche Housemarque. Con questa notizia, viene esplicitata l’intenzione di Sony nel puntare e allargare l’insieme degli studi riuniti sotto l’etichetta PlayStation Studios. Questi, che possiamo chiamare sviluppatori first party, sono accomunati dall’obiettivo di creare delle esperienze single player uniche, con una storia e un comparto artistico di primo livello, senza però rinunciare al gameplay. Tra l’altro, questi sono anche i motivi che differenziano Sony dalla concorrenza.

Notizia di oggi, la casa di sviluppo con base ad Helsinki che ha dato i natali a Returnal è l’ultima a entrare nei PlayStation Studios. Sony compra finalmente Housemarque Games, storica casa di produzione finlandese da sempre molto vicina all’azienda giapponese e realizzatrice di titoli quali Super Stardust HD, Resogun e, ovviamente, Returnal. Dell’acquisto, Hermen Hulst, capo di Sony Worldwide Studios, ha dichiarato che in questo modo viene potenziata la forza creativa dei PlayStation Studios. Inoltre, Ilari Kuittinen, co-fondatore e managing director di Housemarque, aggiunge che l’acquisizione dà allo studio un futuro chiaro e l’opportunità di continuare a sviluppare progetti con un forte accento sul gameplay sebbene continuando a sperimentare nuovi metodi di racconto.

Spingendo così sempre più in là i confini di questa forma d’arte. Lo studio rimarrà ad ogni modo nella sua sede storica. Questo significa continuare a espandere la famiglia PlayStation in un Hub industriale in continua crescita e allo stesso tempo assicurare l’eredità del vecchio studio di sviluppo in Finlandia. L’arrivo di Housemarque tra le fila Sony non è che l’ultimo di una serie. Ricordiamo che attualmente fanno parte di Sony studi del calibro di Naughty Dog, Insomniac Games e Guerrilla Games.

