Sony: il colosso sta per acquisire anche Bluepoint Games, il developer di Demon’s Souls Remake?

Un tweet di Sony Japan delle ultime ore dava il benvenuto “in famiglia” a Bluepoint Games, lo studio di Demon’s Souls Remake

Sony potrebbe essere già pronta a fare un ulteriore nuovo “colpaccio” se dovesse rivelarsi accurato un tweet di PlayStation Japan. Il colosso giapponese proprio oggi ha annunciato, a sorpresa, di aver acquisito Housemarque, lo studio di Returnal e Resogun (ve ne abbiamo parlato in modo approfondito in quest’articolo). Nonostante questo, Sony potrebbe essere in vena di portare sotto la sua ala anche Bluepoint Games, la software house che ha curato di recente l’apprezzatissimo Demon’s Souls Remake. Che siano queste mosse in risposta all’acquisto di Microsoft alias Bethesda? Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Sony: il tweet di Sony Japan su Bluepoint Games, lo sviluppatore di Demon’s Souls Remake, sarebbe un’incredibile svista o c’è di più?

All’inizio di oggi, PlayStation Japan ha twittato “Benvenuti in famiglia” in merito all’acquisizione di Housemarque da parte di Sony, tuttavia, l’immagine allegata al tweet (ora rimossa) mostrava il logo di Bluepoint Games (lo studio di Demon’s Souls Remake) invece di Housemarque.

L’immagine in questione mostrava altri giochi PlayStation Studios come Returnal, Days Gone, The Last of Us Part 2 e Demons Souls. Un’altra immagine di “benvenuto in famiglia” twittata in precedenza da Sony in merito alle notizie di Housemarque, non mostra Demons Souls incluso nel gruppo di titoli suddetti.

Potrebbe solo trattarsi di un grossolano errore da parte di Sony Japan o, magari, il colosso ha rivelato la notizia un po’ prima del previsto. Ad ogni modo, dovremo aspettare che Sony confermi o smentisca il tutto per saperlo con certezza.

Le voci sull’acquisizione di Bluepoint Games hanno fatto il giro su Internet dallo scorso autunno, e il rumor in questione si è fatto di nuovo insistente a febbraio, quando è stato riferito che non era una questione di “se” Sony avrebbe portato lo studio all’ovile, ma “quando”. Bluepoint ha alle spalle una lunga storia di collaborazione con Sony, avendo rimasterizzato giochi come God of War e God of War 2 per la God of War Collection, la Ico & Shadow of the Colossus Collection, Flower, Uncharted: The Nathan Drake Collection che includeva Uncharted 1-3 e Gravity Rush. È anche lo studio responsabile della Metal Gear Solid HD Collection e della PlayStation All-Stars Battle Royale.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.