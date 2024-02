Nintendo Direct: rumor per un Partner Showcase in settimana

Il “Nintendo Direct di febbraio” non molla: il leaker Pyoro rilancia i rumor con la possibilità delle terze parti in un Partner Showcase

Nonostante i fatti abbiano confutato a più riprese i rumor circa un possibile Nintendo Direct negli scorsi giorni, la possibilità di una presentazione rimane aperta: nello specifico, il ritorno di quei Partner Showcase espressamente dedicati alle terze parti visti in passato. Ciò interromperebbe la “catena” di grandi carrellate nel mese di febbraio, è vero, ma se non altro il leaker Pyoro è tornato alla carica. Fattosi un nome con l’improbabile leak di Super Mario Bros. Wonder, Pyoro ha corretto il tiro sulle indiscrezioni. Mentre Jeff Grubb ha parlato di una presentazione, per poi imputarne il posticipo alla conferenza stampa (a posteriori scarna di contenuti) di Xbox, in questo caso Pyoro parla espressamente di terze parti.

REBIRTH OF PARTNER SHOWCASE — Pyoro (@Pyoro_X) February 16, 2024

Nintendo Direct: il rumor sul ritorno dei Partner Showcase, primo titolo Xbox “migrante” rivelato?

Nella conferenza, Phil Spencer si è limitato a dire che quattro esclusive Xbox avrebbero lasciato il nido: in tal senso, avrebbe perfettamente senso annunciarne una al Nintendo Direct che, stando al rumor, sarebbe un Partner Showcase previsto questa settimana stessa. Pyoro si è anche sbottonato in parte sui contenuti della presentazione. Nello specifico, la creatura degli autori di Sonic Mania, Penny’s Big Breakaway, sarà presente sul red carpet kyotense, insieme a una demo per il remake di Konami e WayForward, Contra: Operation Galuga. L’unica nota negativa, in tutto questo, è che tutto tace sul fronte delle prime parti, ergo nessun aggiornamento su Princess Peach: Showtime!, Luigi’s Mansion 2 HD e, cosa più importante, Paper Mario: Il Portale Millenario.

Ora sta a voi dirci la vostra: secondo voi Pyoro ha fatto centro anche stavolta?