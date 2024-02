SAG Award, il 26 febbario la cerimonia sarà trasmessa su Netflix

Gli Screen Actors Guild Award saranno la prossima premiazione della stagione dei premi. La notte tra sabato e domenica prossima i SAG Award saranno trasmessi su Netflix

La notte del 26 Febbraio, la piattaforma dello streaming Netflix trasmetterà per la prima volta in diretta l’intera cerimonia degli Screen Actors Guild Award (SAG Award). L’evento non potrà essere visibile sul canale YouTube della piattaforma. Inoltre, bisogna ricordare che proprio durante quest’anno i diritti dei SAG Award passeranno all’app in maniera che tutti gli abbonati potranno usufruirne. Si tratta di un importante traguardo per il colosso dello streaming, anche se ovviamente non è un evento che ha la stessa risonanza dei ben più noti Oscar o Golden Globe.

SAG Award, la premiazione in diretta su Netflix

I SAG Award sono considerati come un passaggio piuttosto indicativo in ottica Oscar. Si tratta di un tipo di premi molto amati dai protagonisti del settore. La comunità dei creativi e degli spettatori sono molto interessati a questa premiazione e grazie a Netflix ora molti più fan potranno vederli in tutto il mondo e potranno celebrare e sostenere i propri attori preferiti. Gli Screen Actors Guild Award sono il riconoscimento annuale che viene assegnato agli attori membri dell’associazione Screen Actors Guild per le migliori interpretazioni della stagione. È una premiazione molto prestigiosa e rappresenta uno degli eventi più importanti di Hollywood che può essere definita inferiore soltanto alle Big Four della stagione dei premi composti da Oscar, Golden Globe, Emmy e BAFTA.

Ora non resta che aspettare la notte del 26 febbraio, metterci comodamente sul divano e goderci la diretta dei SAG Award su Netflix, allora! E voi seguirete la premiazione in live? Fatecelo sapere con un commento! Se volete rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

