Xiaomi 14 Ultra: tutto ciò che sappiamo sul nuovo top!

Xiaomi 14 Ultra si mostra online con un design rivisto, fotocamere a marchio Leica e una scheda tecnica da urlo

Manca sempre meno al lancio di Xiaomi 14 Ultra, il nuovo top di gamma del colosso cinese che si prepara a conquistare il mercato con un comparto fotografico d’eccellenza, ancora una volta in collaborazione con Leica, e una scheda tecnica da urlo.

Xiaomi 14 Ultra: design e display

Le prime immagini trapelate svelano un design rinnovato rispetto al predecessore: il “gradino” sul retro è stato abbandonato in favore di un look completamente piatto, con un gigantesco oblò che ospita le fotocamere e un anello ben visibile di profilo che ricorda le classiche macchine fotografiche. Xiaomi 14 Ultra non sarà un peso piuma: con uno spessore di 9,2 mm e un peso di circa 220 grammi, si posiziona nella fascia dei top di gamma più corposi. Tuttavia, la certificazione IP68 garantisce resistenza ad acqua e polvere.

Lo smartphone sarà disponibile in diverse versioni, alcune con frame in titanio (non per tutti i mercati), e sfoggerà un display AMOLED da 6,73 pollici con risoluzione 2K, refresh rate a 120 Hz e luminosità di 3.000 nit.

Xiaomi 14 Ultra: hardware e fotocamere

Il cuore pulsante di Xiaomi 14 Ultra sarà il chipset Snapdragon 8 Gen 3, affiancato da 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. La batteria da 5.300 mAh garantirà un’autonomia eccellente, con ricarica rapida a 90W via cavo e 50W wireless.

Le fotocamere, vero punto di forza del dispositivo, saranno quattro da 50 MP ciascuna: grandangolare, ultra-grandangolare, zoom 3,2x e zoom 5x. Il sensore principale dovrebbe essere da 1 pollice con apertura f/1.6, per catturare foto e video di altissima qualità. Tra le chicche, la registrazione video in 8K a 24 fps, 4K a 60 fps e slow motion fino a 1920 fps a 1080p.

Disponibilità e prezzo

Il prezzo di listino dovrebbe aggirarsi intorno ai 1.499 euro. Il debutto ufficiale è previsto per il MWC 2024, tra poche settimane. Senza dubbio, Xiaomi 14 Ultra si candida come uno degli smartphone più attesi dell’anno. Il design raffinato, le fotocamere eccezionali e la scheda tecnica di alto livello lo rendono un vero e proprio gioiello tecnologico che saprà sicuramente conquistare anche gli utenti più esigenti.

