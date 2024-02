Xiaomi Redmi Note 12 Pro: offerta da urlo da Euronics

Lo smartphone Redmi Note 12 Pro di Xiaomi in offerta da Euronics propone prestazioni eccezionali e funzionalità avanzate, senza dimenticare la ricarica turbo

Redmi Note 12 Pro di Xiaomi è dotato di un display AMOLED da 6,67 pollici, una fotocamera principale da 108 MP e una batteria da 5000mAh. Questo smartphone è progettato per soddisfare le aspettative degli utenti più esigenti. Il display offre colori vividi e una risoluzione nitida, garantendo un’esperienza visiva coinvolgente per lo streaming di contenuti, la navigazione sul web e la visualizzazione di foto e video. La frequenza di aggiornamento del display di 120Hz assicura uno scorrimento fluido e transizioni senza ritardi, migliorando ulteriormente l’esperienza utente. Con la tecnologia 9-in-1 pixel binning e un doppio sistema operativo nativo, è possibile ottenere scatti perfetti anche in condizioni di scarsa illuminazione. Inoltre, la presenza di una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP e una fotocamera macro da 2 MP consente di esplorare nuove prospettive e catturare dettagli sorprendenti. Il prezzo in offerta da Euronics è 242 euro fino al 28 febbraio (salvo esaurimento scorte).

Xiaomi Redmi Note 12 Pro: prestazioni e design dello smartphone in offerta

Dal punto di vista delle prestazioni, il Redmi Note 12 Pro è alimentato dal potente processore Snapdragon 732G, che offre prestazioni fluide e reattive per le attività quotidiane, dal multitasking al gaming. La batteria da 5000mAh garantisce un’autonomia eccezionale, consentendo agli utenti di utilizzare lo smartphone per lunghe sessioni senza doversi preoccupare di rimanere senza energia. Una delle caratteristiche distintive del Redmi Note 12 Pro è la ricarica turbo da 67W, che consente di ricaricare rapidamente la batteria e ridurre i tempi di inattività. Con questa funzionalità, è possibile ottenere una carica completa in pochi minuti, garantendo che il dispositivo sia sempre pronto all’uso.

In termini di design, il Redmi Note 12 Pro presenta un’estetica moderna e raffinata, con linee pulite e una costruzione robusta. Il vetro curvo sul retro conferisce al dispositivo un aspetto elegante e premium, mentre il profilo sottile lo rende comodo da tenere in mano e da utilizzare. Un’ottima scelta per chiunque sia alla ricerca di uno smartphone dalle prestazioni affidabili, questo dispositivo offre tutto ciò di cui si ha bisogno per rimanere connessi e produttivi in ​​ogni momento della giornata.

