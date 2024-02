Scopriamo insieme, in questa guida dedicata, la lista trofei completa di Helldivers 2, lo shooter cooperativo in terza persona sviluppato da Arrowhead e pubblicato da Sony

Questo mese di febbraio è veramente faticoso, in termini di uscite videoludiche. Anche il fenomeno del momento, Palworld (ve ne abbiamo paralato qui!) sta impallidendo e scendendo in termini di utenza anche a causa della grande mole di videogiochi in arrivo in questi giorni. E se a noi sta risucchiando la vita Persona 3 Reload, ad avere avuto un grande successo, con un milione di copie vendute in una manciata di giorni, c’è anche Helldivers 2. Attualmente disponibile su PC e PS5, Helldivers 2 risulta essere, stando alle stime di Sony, il lancio più remunerativo per la compagnia su Steam, avendo venduto all’incirca le stesse copie su console e PC. E perché non esplorarne la lista trofei insieme? Vediamola!

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Helldivers 2 consta di 39 statuette totali, di cui 24 di bronzo, 11 d'argento, 3 d'oro e l'immancabile trofeo di platino.

La prima parte dei trofei di bronzo | Helldivers 2: ecco la lista trofei completa!

Iniziamo la guida con la prima metà delle statuette di bronzo:

Decollo! : Potenzia tutti i moduli della nave di almeno 1 livello.

: Potenzia tutti i moduli della nave di almeno 1 livello. Niente è più importante della Libertà : Sconfiggi un Gigante.

: Sconfiggi un Gigante. Più sono alti… : Sconfiggi un Titano rabbioso.

: Sconfiggi un Titano rabbioso. La tattica è sempre la tattica : Completa 10 obiettivi tattici.

: Completa 10 obiettivi tattici. Pari e patta : Distruggi entrambe le braccia di un Gigante ed estrai mentre è ancora vivo.

: Distruggi entrambe le braccia di un Gigante ed estrai mentre è ancora vivo. I bravi ragazzi non g… AAAAH! : Vola ad almeno 25 metri dall’onda d’urto di un’esplosione.

: Vola ad almeno 25 metri dall’onda d’urto di un’esplosione. Patata bollente! : Respingi una granata innescata.

: Respingi una granata innescata. Rottama-bot : Gioca 1 missione bot.

: Gioca 1 missione bot. Pesta-Insetti : Gioca 1 missione Insetto.

: Gioca 1 missione Insetto. Estrazione in campagna : Gioca a una missione di difesa planetaria.

: Gioca a una missione di difesa planetaria. Patriota : Gioca ad almeno 50 missioni.

: Gioca ad almeno 50 missioni. Libertà, arrivo!: Perdi conoscenza mentre usi lo zaino di salto.

La seconda parte dei trofei di bronzo | Helldivers 2: ecco la lista trofei completa!

Terminiamo le statuette di bronzo con la seconda metà:

Prendete questo! : Uccidi un guerriero insetto con un fucile a pompa a una distanza inferiore a 1 metro.

: Uccidi un guerriero insetto con un fucile a pompa a una distanza inferiore a 1 metro. La Democrazia ha ancora bisogno di te : Cura un compagno con gli stimolanti.

: Cura un compagno con gli stimolanti. Promuovi la sinergia : Fornisci una ricarica d’emergenza a un compagno di squadra.

: Fornisci una ricarica d’emergenza a un compagno di squadra. Lo stile non manca : Personalizza il tuo Helldiver con un mantello, una corazza e un casco nuovi.

: Personalizza il tuo Helldiver con un mantello, una corazza e un casco nuovi. Per un pelo : Estrai dopo lo scadere del timer.

: Estrai dopo lo scadere del timer. Roba seria : Completa l’addestramento di base.

: Completa l’addestramento di base. Il lungo braccio della Giustizia : Uccidi un bersaglio a oltre 100 metri di distanza.

: Uccidi un bersaglio a oltre 100 metri di distanza. Lo stalking è un reato : Distruggi un covo degli Inseguitori come obiettivo tattico.

: Distruggi un covo degli Inseguitori come obiettivo tattico. Missione compiuta! : Completa una missione, ma fallisci l’estrazione.

: Completa una missione, ma fallisci l’estrazione. La scienza si fa con la quantità : Estrai con almeno 15 campioni comuni.

: Estrai con almeno 15 campioni comuni. Vengono di notte… : Estrai da una missione di notte.

: Estrai da una missione di notte. Esporta la democrazia controllata: Uccidi 150 nemici nella stessa missione.

I trofei d’argento | Helldivers 2: ecco la lista trofei completa!

Proseguiamo con i trofei d’argento:

Estrattamente! : Estrai con una squadra completa in una missione a difficoltà Difficile o superiore.

: Estrai con una squadra completa in una missione a difficoltà Difficile o superiore. Presi con i rifornimenti! : Elimina un Ariete con un pod di rifornimento.

: Elimina un Ariete con un pod di rifornimento. I campioni sono i migliori amici degli Helldiver : Estrai da una missione in squadra con almeno 15 campioni rari.

: Estrai da una missione in squadra con almeno 15 campioni rari. Fai la tua parte : Completa almeno 100 missioni.

: Completa almeno 100 missioni. L’unico modo per accertarsene… : Disponi 6 stratagemmi di sbarramento orbitale nello stesso luogo e nello stesso momento.

: Disponi 6 stratagemmi di sbarramento orbitale nello stesso luogo e nello stesso momento. Per il bene superiore! : Uccidi 5.000 nemici.

: Uccidi 5.000 nemici. Uccidili col fuoco! : Uccidi 100 nemici con danni da fuoco nella stessa missione.

: Uccidi 100 nemici con danni da fuoco nella stessa missione. Prendete! : Spara almeno 150 colpi in una raffica, uccidendo almeno 10 nemici.

: Spara almeno 150 colpi in una raffica, uccidendo almeno 10 nemici. Ciò che non uccide… : Subisci lesioni a tutti gli arti contemporaneamente.

: Subisci lesioni a tutti gli arti contemporaneamente. Il potere della Democrazia : Uccidi 25 nemici con uno stratagemma.

: Uccidi 25 nemici con uno stratagemma. Totalmente in funzione: Raggiungi il livello massimo in un modulo della nave.

I trofei d’oro e il trofeo di platino | Helldivers 2: ecco la lista trofei completa!

Ci avviciniamo alla fine con le tre statuette d’oro:

Un tuffo all’inferno : Completa una missione a difficoltà Estrema o superiore senza che nessuno muoia.

: Completa una missione a difficoltà Estrema o superiore senza che nessuno muoia. Tienimi l’arma primaria, vado dentro! : Completa una missione a difficoltà Difficile o superiore senza che nessuno spari con l’arma primaria o ausiliaria.

: Completa una missione a difficoltà Difficile o superiore senza che nessuno spari con l’arma primaria o ausiliaria. Fuori in 360 secondi!: Completa una missione Blitz a difficoltà Estrema ed estrai in meno di 6 minuti.

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Helldivers 2!

Il simbolo della Super Terra: Ottieni tutti i trofei di HELLDIVERS 2.

Buon divertimento!

Termina qui la lista trofei completa di Helldivers 2. Fateci sapere se state giocando al titolo di Arrowhead qua sotto nei commenti, noi di tuttotek.it continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!