Tablet Lenovo M11 è in offerta su Mediaworld!

Continuano ad arrivare grandi sorprese dalle catene di elettrodomestici, come questa offerta Mediaworld sul Tablet Lenovo M11, un tablet di alta qualità!

I tablet sono diventati di un uso sempre più comune nel corso degli anni, che sia per lavoro o per semplice e puro intrattenimento. Lenovo è in grado di soddisfare entrambi i requisiti. Questo infatti è uno dei giganti del mercato internazionale, direttamente dalla Cina, che di tecnologia ne sanno più di chiunque altro. L’azienda inoltre non si è mai fermata, anzi, continua a espandersi aprendo nuovi stabilimenti, come il primo stabilimento in Ungheria. Oggi troviamo in offerta su Mediaworld il tablet Lenovo M11, alla modica cifra di 199 euro al posto di 229. Potete trovare l’offerta sull’M11 cliccando qui.

Tablet Lenovo M11, l’offerta Mediaworld pensata per tutti

Questo tablet della Lenovo è stato pensato per soddisfare le richieste di qualsiasi tipo di cliente. Che voi siate studenti, lavoratori o vogliate semplicemente intrattenervi, questo tablet è adatto a tutto. Grazie alla grande potenza della sua CPU octa-core, il dispositivo mantiene delle altissime prestazioni per tutta la giornata, permettendo di sfruttarlo al massimo per qualsiasi evenienza e qualsiasi cosa vogliate farci. Inoltre ha anche una batteria che dura tutto il giorno, quindi non solo lo sfruttate al massimo, potete usarlo anche per tutto il giorno finché non andrete a letto.

Potete guardare film e serie tv in streaming con una risoluzione video fino a 1080 p, che è la più alta disponibile per i dispositivi mobili. Il tutto su uno schermo IPS da 10,9 pollici. Ha una modalità di lettura speciale e una certificazione di bassa emissione di luce blu, così da non stancare gli occhi e usarlo per delle lunghe sessioni di gaming o maratone di serie tv. Infine il sistema a quattro altoparlanti ottimizzato con Dolby Atmos avvolge completamente con il suo potente impianto audio.

Un tablet performante a buon prezzo, non ci sono altri motivi per non approfittare dell’offerta sul tablet M11 di Lenovo su Mediaworld. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre offerte e molto altro.