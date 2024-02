Denisova: un gene ha plasmato l’adattamento al clima freddo

L’eredità genetica dei Denisova continua a svelare segreti sull’adattamento umano, il gene SLC30A9 e le sue varianti testimoniano le sfide nell’affrontare ambienti mutevoli

Esplorare il panorama genetico dei nostri antenati rivela incredibili storie di adattamento e sopravvivenza. Tra le miriadi di impronte genetiche lasciate, il gene SLC30A9 porta con sé il racconto di come possa aver contribuito alla resilienza delle popolazioni umane contro i climi freddi. Approfondiamo l’eredità genetica dei Denisova e l’impatto di una variante del gene SLC30A9 sull’evoluzione umana. Mentre gli esseri umani si avventuravano fuori dall’Africa, si sono imbattuti in climi e sfide diversificate. La ricerca dell’adattamento ha guidato mutazioni genetiche ed eventi di ibridazione che hanno plasmato la nostra diversità genetica. Studi recenti, come quello pubblicato su PLOS Genetics da ricercatori dell’Istituto di Biologia Evoluzionistica e dell’Università Pompeu Fabra, gettano luce sull’interazione tra antichi ominidi e la nostra storia genetica. SLC30A9 codifica per un trasportatore ubiquitario che regola la fuoriuscita dello zinco dalla cellula. Questo metallo svolge diversi ruoli nel nostro metabolismo, motivo per cui la sua quantità deve essere accuratamente controllata.

I Denisova si sono adattati al freddo grazie ad un gene

Il gene presenta due varianti principali, A e G, con distribuzioni geografiche differenziate. Mentre la variante A è diffusa nelle popolazioni africane, la variante G mostra una frequenza più alta in Asia orientale ed è presente anche in Europa e altre regioni. Analisi genomiche hanno rivelato che la variante G è stata ereditata dai Denisova e successivamente introdotta nelle popolazioni umane moderne attraverso eventi di ibridazione. Si ipotizza che la variante G abbia fornito un vantaggio adattivo agli antichi umani durante la dispersione in Europa e Asia, aiutandoli a sopravvivere ai climi più rigidi.

Sebbene la variante G abbia offerto vantaggi nell’adattamento al freddo, studi evidenziano anche un’associazione con disturbi neuropsichiatrici come la depressione e la schizofrenia. Ulteriori studi sono necessari per comprendere appieno l’impatto delle varianti genetiche sulle condizioni di salute umane e per chiarire i meccanismi sottostanti.

