Android 15: pronta al download la prima Developer Preview

Android 15 “Vanilla Ice Cream”, al via lo sviluppo con la prima Developer Preview della nuova versione del robottino verde

Google rilascia la prima Developer Preview di Android 15, nome in codice “Vanilla Ice Cream“, dando inizio al percorso che porterà alla versione stabile in autunno. Come da tradizione, i primi dispositivi a ricevere l’aggiornamento saranno i Pixel, con tempistiche ben definite per le varie fasi di sviluppo.

Android 15: sicurezza, prestazioni e fotocamera

La nuova release si concentra su tre macro-aree:

Sicurezza: l’ultima versione della Privacy Sandbox sostituisce i cookie di terze parti e nuove API di FileIntegrityManager proteggono i file con firme crittografiche.

l’ultima versione della Privacy Sandbox sostituisce i cookie di terze parti e nuove API di FileIntegrityManager proteggono i file con firme crittografiche. Prestazioni: miglioramenti alle funzionalità di prestazioni dinamiche con una nuova modalità di efficienza energetica e un reporting più preciso della durata del carico di lavoro di GPU e CPU.

miglioramenti alle funzionalità di prestazioni dinamiche con una nuova modalità di efficienza energetica e un reporting più preciso della durata del carico di lavoro di GPU e CPU. Fotocamera: controlli in-app più potenti per le app di terze parti, come Instagram, che potranno sfruttare appieno le funzionalità avanzate dei dispositivi.

Novità per sviluppatori e utenti finali

Oltre a queste aree chiave, Android 15 introduce diverse altre novità:

Condivisione parziale dello schermo: introdotta con Android 14 QPR2, permette di condividere solo una porzione dello schermo durante una videochiamata.

introdotta con Android 14 QPR2, permette di condividere solo una porzione dello schermo durante una videochiamata. Health Connect: una piattaforma per la raccolta e la sincronizzazione di dati su fitness, nutrizione e salute.

una piattaforma per la raccolta e la sincronizzazione di dati su fitness, nutrizione e salute. Nuove API per app e giochi: per regolare le prestazioni in modo più sincronizzato con le proprietà termiche e di alimentazione dell’hardware.

per regolare le prestazioni in modo più sincronizzato con le proprietà termiche e di alimentazione dell’hardware. Supporto UMP per app MIDI virtuali: permette agli editor di musica di controllare le app di sintetizzazione come un dispositivo MIDI 2.0 virtuale.

Come provare Android 15

La Developer Preview è disponibile per i Pixel 6, 6a, 6 Pro, 7, 7 Pro e 8/8 Pro. Tuttavia, è sconsigliata per un utilizzo quotidiano, in quanto pensata per gli sviluppatori che desiderano testare le nuove API e preparare le proprie app.

Nelle prossime settimane ci saranno sicuramente ulteriori dettagli sulle novità introdotte, con possibili sorprese come il ritorno dei widget nella schermata principale o una nuova gestione delle app native.

Conclusioni

Con il rilascio della prima Developer Preview di Android 15, Google avvia il processo di perfezionamento del suo sistema operativo. Le novità introdotte promettono di migliorare l’esperienza utente in diversi aspetti, dalla sicurezza alle prestazioni, fino alla gestione della fotocamera. Il rilascio finale è previsto per l’autunno, ma già da ora gli sviluppatori possono iniziare a testare le nuove funzionalità.

Che ne pensate del nuovo aggiornamento di casa Google? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra pagina Instagram, il nostro canale YouTube e restate connessi su tuttotek.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!