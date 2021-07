Samsung Galaxy M32: ufficiale l’arrivo in Italia

Èfissato per il prossimo 15 Luglio lo sbarco nel nostro paese del nuovo Samsung Galaxy M32, smartphone di fascia media con SoC Helio G80 di MediateK e schermo Super AMOLED da 6,4″

Il nuovo terminale medio gamma di Samsung si distingue, tra le altre cose, per avere una batteria enorme da 6000mAh con supporto alla ricarica rapida a 25W. L’autonomia sarà quindi uno dei fiori all’occhiello di questo Galaxy M32 insieme al display Super AMOLED da 6,4″ FHD+. Quest’ultimo, grazie alla sua natura intrinseca, regalerà colori più vividi e neri assoluti rispetto a qualsiasi altro pannello con tecnologia IPS LCD. La possibilità di poter spegnere ogni singolo pixel si rifletterà anche sui consumi energetici, che saranno più esigui. Il sistema operativo adottato è Android 11 con One UI 3.1.

Samsung Galaxy M32: scheda tecnica

La dotazione hardware completa prevede:

Display: Super AMOLED Infinity-U da 6,4″ FHD+ con refresh rate a 90Hz , luminosità fino a 800 nit, Corning Gorilla Glass 5 ;

da con refresh rate a , ; CPU: SoC MediaTek Helio G80 ;

; GPU: Mali-G52 MC2;

RAM: 6GB;

ROM: 128GB per archiviazione interna;

per archiviazione interna; fotocamera posteriore: principale da 64MP + ultragrandangolare da 8MP + obiettivo macro da 2MP + lente profondità da 2MP ;

+ ultragrandangolare da + obiettivo macro da + lente profondità da ; fotocamera anteriore: 20MP ;

; connettività: 4G LTE , Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, USB Type-C 2.0, A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo ;

, ; batteria: 6000mAh con ricarica rapida 25W ;

con ricarica rapida ; dimensioni: 160 x 74 x 9mm ;

; peso: 196g ;

; colori: White e Light Blue ;

; OS: Android 11 con One UI 3.1 ;

; Prezzo: 299€

Samsung Galaxy M32: analisi

Il prezzo di lancio è perfettamente in linea con quanto presente all’interno del terminale. Il SoC di fascia media Helio G80 insieme ai 6GB di memoria RAM daranno performance più che buone per qualsiasi modalità di utilizzo se ne faccia. Che siano fogli di calcolo, apertura di videogame o multitasking estremo, il dispositivo non mostrerà particolari incertezze. Chiaramente confrontandolo con un top di gamma il divario potrebbe essere notevole in termini di velocità di esecuzione di programmi pesanti, ma per chi non è particolarmente pretenzioso potrà ritenersi soddisfatto da questo nuovo prodotto marchiato Samsung.

Da segnalare che il display supporterà un refresh rate fino a 90Hz, il che si traduce in un maggior consumo della batteria in favore di immagini più fluide, utile ad esempio durante l’uso di videogame. Non è presente il modulo 5G per la massima velocità di navigazione sul web, ma il supporto alle reti 4G LTE sarà più che adatto per la stragrande maggioranza degli usi (dal download/upload di dati alle videochiamate). Il comparto fotografico, infine, è di buon livello grazie al sensore principale da 64MP. La camera frontale da 20MP dovrebbe, almeno sulla carta, offrire una qualità discreta negli autoscatti nonché nelle videochiamate.

Cosa ne pensate del nuovo smartphone medio gamma di Samsung? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Non dimenticate infine di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTube e restate connessi su tuttoteK.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!