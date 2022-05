Nintendo: ora l’Arabia Saudita possiede il 5% delle sue azioni

Quando si tratta di acquisizioni nel mondo dei videogiochi le cose si fanno in grande come dimostra il fatto che ora l’Arabia Saudita ha acquistato il 5% delle azioni di Nintendo

Ultimamente siamo di fronte a dei notevoli giri di danaro nel mondo dei videogiochi con l’espansione di Tencent, la Sony che sta acquistando i Bungie Studios e Microsoft che sta facendo la stessa cosa con l’Activision Blizzard. Ma pare che l’Arabia Saudita abbia calato il suo asso di briscola acquistando il 5% delle azioni di Nintendo. Andiamo dunque a capire un po’ meglio la situazione!

Nintendo: entra in gioco anche l’Arabia Saudita

Più precisamente possiamo dire che è entrato in partita il PIF (Public Investment Fund) dell’Arabia Saudita quando si è trattato dell’acquisto del 5,01% delle azioni di Nintendo. Grazie alla mossa di questo fondo gestito direttamente dal governo, adesso tale Paese è diventato il quinto maggiore azionista della Grande N.

Ma a quanto pare non è stato l’unico grande investimento di questo 2022. Il PIF ha già acquistato il 5% della sud coreana Nexon (famosa per i due capitoli di Maple Story e per Final Fantasy XIV) ed il 5% della Capcom (che non ha certo bisogno di presentazioni) per degli investimenti futuri.

Il PIF è stato presente anche in alcuni importanti giri di affari con Activision Blizzard, Electronic Arts, Take – Two Interactive ed ha persino acquistato una parte delle azioni del Newcastle United Football Club e finanziato alcuni degli eventi sportivi futuri come LIV Golf. Insomma, diciamo che di soldi ne sono stati spesi!

Comunque sia, mentre aspettiamo di vedere cosa succederà nel mondo del business videoludico