I migliori giochi per la PS1: retrogaming secondo Sony (Prima Parte)

Oggi tocca alla mitica PS1, fautrice di alcuni dei migliori giochi di sempre, passare sotto la lente per individuare i titoli che hanno fatto la storia del retrogaming

Chiunque sia cresciuto a livello videoludico tra l’inizio degli anni Novanta ed i primi anni Duemila avrà di sicuro, oltre che visto una serie di titoli oggi considerati retrogaming, fatto qualche partita ai tantissimi giochi per PS1 che, ancora oggi, sono considerati tra i migliori.

In un’epoca dove il Super Nintendo Entertainment System ed il Sega Mega Drive combattevano la loro personalissima “Console War” senza esclusione di colpi, occorreva che un nuovo sfidante entrasse nel campo per portare un’aria di novità (vi consigliamo di recuperare i primi spot in italiano per intenderci meglio). Questa era, per l’appunto, la Sony che, nel 1994, mise sugli scaffali una scatolona grigia davvero niente male!

Quando Sony entrò in campo

Siamo nel 1994 quando, nella terra del Sol Levante, Sony fa uscire la sua prima PlayStation la quale, a partire dall’anno successivo, si diffonderà nel resto del mondo macinando successi su successi dando parecchio filo da torcere ad alcune “vecchie glorie” come il Nintendo 64 ed il Sega Saturn grazie al massiccio uso dei CD, ai successivi DualShock, ad un controller davvero comodo, a delle pratiche memory card e ad un parco titoli praticamente sterminato.

Grazie a questa console i videogiocatori dell’epoca si sono potuti sbizzarrire con le conversioni dei giochi più noti come Street Fighter oppure Mickey Mania e titoli che ribadivano il loro ancoraggio alla “vecchia scuola” come Alien Trilogy che ripercorreva le atmosfere da brivido dei film.

Brividi che poi, per non fare un torto a nessuno delle “due scuole di pensiero”, ripercorrevano la schiena dei giocatori grazie a dei capolavori come Resident Evil e Silent Hill. Ma non solo paura dato che c’era spazio anche per lo sport più convenzionale e non, basti pensare ai primi FIFA oppure alla serie ispirata alle acrobazie sullo skate di Tony Hawk, ed i mille capitoli di Dragon Ball.

Come avrete ben intuito la carne al fuoco è davvero tanta, forse troppa per essere cucinata, e quindi aspettatevi a breve una seconda parte con tanti altri titoli. Ricordiamo inoltre che, come per gli articoli su NES e simili, questa è una lista che non prevede alcun ordine di tipo alfabetico, di vendita o altro, diciamo che è un mega ripassone! Siete pronti? Si alzi il sipario!

Crash Bandicoot | MediEvil – I migliori giochi per la PS1: retrogaming secondo Sony

Come puoi piazzare una console nuova di zecca e conquistare così un nuovo pubblico di giocatori? Ma è semplice, con una nuova mascotte di tutto rispetto per uno dei platform più iconici di sempre (tanto che la trilogia originale è uscita in versione rimasterizzata) con tanto di versione kart battezzata Crash Team Racing! I primi tre capitoli, poi, sono una vera e propria chicca e meritano di venire giocati e rigiocati all’infinito (qui abbiamo parlato più approfonditamente del terzo).

Avete mai desiderato una seconda possibilità? Se sì allora chiedete di Sir Daniel Fortesque! Ritenuto erroneamente un eroe che uccise il malvagio mago Zarok, in verità morì colpito dal primo nugolo di frecce, il caro scheletro ritorna alla vita dopo che l’arcinemico ha deciso di far resuscitare i morti per conquistare Gallowmere. Imperdibile il seguito ambientato in una Londra vittoriana mentre la stessa cosa non si può dire per il titolo per PSP, ma c’è la remastered per PS4.

Spyro | Tombi! – I migliori giochi per la PS1: retrogaming secondo Sony

Chicca nella chicca poiché, la demo giocabile, era inserita addirittura all’interno di Crash Bandicoot 3: Warped! Protagonista della serie un simpaticissimo draghetto che, in un mondo di gioco dalle atmosfere fiabesche e sognanti, dovrà recuperare le gemme e salvare i draghi più grandi imprigionati dal nemico di turno. Anch’esso opportunamente rimasterizzato!

Creato da Tokuro Fujiwara (il papà di Ghosts ‘n Goblins per intenderci) e “condito” da un solo seguito, questo titolo è un platform davvero colorato e divertente dove il nostro ragazzo selvaggio dai capelli rosa dovrà vedersela con i perfidi maiali Koma e salvare il suo villaggio. Ingiustamente dimenticato vi consigliamo di leggere il nostro approfondimento per recuperare una gemma rara.

Metal Gear Solid | Tomb Raider – I migliori giochi per la PS1: retrogaming secondo Sony

Il grande capolavoro di Hideo Kojima che, dopo i primi capitoli su NES, sbarca sulla prima console di casa Sony verso la fine degli anni Novanta. Un’avventura epica, visionaria e cinematografica che ha generato una serie di seguiti che hanno saputo conquistare intere generazioni di videogiocatori. Sinceramente c’è ancora qualcuno che non l’ha mai provato o che non l’ha mai sentito nominare? Tenete acceso il vostro Codec in ogni caso per gli ordini del Colonnello!

Dubitando seriamente che abbia bisogno di presentazioni, il titolo dedicato alle avventure archeologiche di Lara Croft, conta ben cinque episodi sulla console di casa Sony mentre altre conversioni si sono viste anche per PC e Sega Saturn. Nonostante le cose da fare fossero molte, c’era una cosa obbligatoria, rinchiudere il maggiordomo nella cella frigorifera o sbizzarrirsi nella grande villa di famiglia.

Final Fantasy | Tekken

Dopo gli episodi visti su NES e SNES, la celeberrima saga di Square creata da Hironobu Sakaguchi, doveva sbarcare anche su Nintendo 64, ma il settimo capitolo avrebbe richiesto un numero spropositato di cartucce. Qui vinse a tavolino Sony portando un capitolo iconico come il VII seguito anche dall’ottavo e dal nono prima di sfondare nuovamente la porta del capolavoro con il decimo.

Tra i picchiaduro più celebri e longevi di sempre, accanto al mitico Street Fighter, Virtua Fighter oppure al violentissimo Mortal Kombat, Tekken è uno di quei giochi che macinava monete su monete nelle sale giochi e quando è stato venduto anche in versione console ha definitivamente coronato i sogni di tutti gli appassionati del genere. Tanti personaggi unici, un solo torneo, ce la farete a rimanere l’ultimo in piedi?

Medal of Honor | Time Crisis – I migliori giochi per la PS1: retrogaming secondo Sony

Ideato dal regista Steven Spielberg (la cui influenza è palese anche nel capitolo per PC Allied Assault) questo è il primo titolo di una lunga serie di giochi che hanno trasportato i giocatori nelle atmosfere più cinematografiche della Seconda Guerra Mondiale. L’anno successivo toccherà poi all’eccezionale Underground, ma non dimentichiamo che, da lì a breve, si ergerà lo storico avversario di MOH ovvero Call of Duty.

Spara, riparati, spara, riparati e prosegui la tua via tra tonnellate di nemici armati fino ai denti per uno degli sparatutto su binari più celebri di sempre! Eccezionale conversione per uno dei maggiori cabinati di qualsivoglia sala giochi, se vi sono piaciuti anche i seguiti di questa saga vi consigliamo anche il buffo Point Blank oppure Gunfighter: The Legend of Jesse James per immergervi in atmosfere più western.

Twisted Metal | Dino Crisis – I migliori giochi per la PS1: retrogaming secondo Sony

Macchine assurde, corazzate ed armate fino all’inverosimile per un torneo folle al pari dei loro rispettivi piloti. Scegliete il vostro personaggio, massacrate gli avversari e godetevi i tragicomici finali (volendo si potrebbe parlare di un simil contrappasso dantesco) di ogni pilota. E sapete qual è la cosa bella? Che la saga di Twisted Metal potrebbe anche tornare! Teniamo dunque le dita incrociate.

Vi ricordate di quel capolavoro che è Jurassic Park oppure di Turok? Se sì allora, se lo mischiate con un bel po’ di horror e splatter, otterrete i primi due capitoli di questa sanguinosa saga. Il vostro compito, oltre a sopravvivere ad orde di nemici pericolosissimi in un’isola misteriosa, sarà abbattere una quantità spropositata di dinosauri e salvare la pelle e pure il tessuto dello spaziotempo. Praticamente una passeggiata nel bosco, no?

Ace Combat | Need for Speed – I migliori giochi per la PS1: retrogaming secondo Sony

Che cosa non può mancare in ogni cabinato, sala giochi o console che si rispetti? Di sicuro un bel titolo dove si tratta del volo e, in questo caso, godetevi le missioni più pericolose a bordo dei migliori caccia da combattimento per un duello all’ultimo sangue tra nuvole, missili e mitragliatrici. Indossate il vostro casco e preparatevi al combattimento che, volenti o nolenti, vi impegnerà comunque non poco.

Macchine tamarre, tuning pesante, musica che spacca le casse e corse clandestine ce ne abbiamo? Diciamo assolutamente sì! Conversione del titolo originale per PC, ma che ha comunque innescato un effetto a catena che ha portato sulla piazza anche cloni e scopiazzature mal fatte. Recuperate i primi titoli della saga per capire la sua evoluzione ai duecento chilometri all’ora!

Grand Theft Auto – I migliori giochi per la PS1: retrogaming secondo Sony

Visuale dall’alto, linguaggio osceno, violenza, contenuti espliciti e tasso di criminalità praticamente alle stelle! I primi due capitoli, incluso il peculiare London 1969, hanno dato anche ai possessori di console la possibilità di riscoprire la propria vena criminale “per la gioia” dei genitori di tutto il mondo. Pensate poi che cosa è successo quando gli scenari di GTA sono diventati 3D!

In conclusione

Ed anche per questa volta siamo arrivati alla conclusione di questa piccola carrellata di giochi che possiamo tranquillamente considerare tra i migliori titoli usciti per la PS1 e che rimangono nel cuore, e nelle memory card, di ogni appassionato di retrogaming. Alcuni di questi sono poi usciti nella versione mini della storica console di casa Sony, la stessa cosa l’ha fatta anche Nintendo con NES e SNES, e si continua a sperare in un esperimento simile anche per la PlayStation 2. Certo, si spera che il costo non sia proibitivo e che il parco titoli venga adeguatamente rifornito, ma diamo tempo al tempo.

In attesa del lieto evento che ne dite di recuperare i capitoli più “stagionati” delle maggiori saghe videoludiche al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, allora cliccate qui, mentre, per rimanere sempre aggiornati su tutto ciò che succede nel mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, noi vi aspettiamo sempre qui su tuttoteK!