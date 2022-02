Final Fantasy XIV, guida a come battere Hydaelyn in Extreme | Parte 1

Dopo aver completato la storia principale di Endwalker, abbiamo finalmente accesso a tutto il contenuto di endgame di Final Fantasy XIV: tra tutte le fight a cui potremo partecipare, vediamo in questa guida come battere Hydaelyn nel suo high-end trial

Ebbene sì, dopo tanti anni di espansioni, la storia di Final Fantasy XIV si è conclusa con l’ultima. Grazie infatti a Endwalker (di cui potete trovare qui la nostra recensione) si è concluso un arco narrativo iniziato nel lontano 2013 e che ha appassionato un gan numero di giocatori nel tempo. Dopo aver finito tutta l’avventura, potremo finalmente accedere ai contenuti dell’endgame: tra tutte le fight disponibili, utili per ottenere il gear di livello maggiore, vi è anche la versione estrema di Hydaelyn.

Chi è abituato alle fight di endgame saprà che, di per sé, i trial extreme e i raid savage non sono propriamente difficili, ma necessitano di essere imparati per riuscire a completarli, a causa di meccaniche che vanno comprese per evitare di andare incontro a morte certa. Grazie a questa guida appunto vedremo passo per passo come battere Hydaelyn in Final Fantasy XIV, nel trial The Minstrel’s Ballad: Hydaelyn’s Call, nella speranza di riuscire ad offrirvi una guida completa che vi aiuti ad affrontare questo trial complicato. Bando alle ciance, partiamo subito nel prossimo paragrafo con la prima fase.

Fase 1: l’inizio del trial

In questa prima fase vedrete la maggior parte degli attacchi standard di Hydaelyn che verranno ripetuti anche nelle altre fasi del trial. Non troverete niente di difficile, ma ci sono alcune meccaniche che dovranno essere imparate per riuscire a superare questa e le prossime fasi. Iniziamo con Hero’s Radiance, un AOE (“area of effect”, ovvero attacchi ad area) raid-wide (ovvero che causerà danni a tutto il parti), per poi proseguire con Shining Blade, un attacco potente per cui il party dovrà momentaneamente raggrupparsi per condividere il danno, e per cui sarà necessario usare le giuste abilità per mitigare il danno.

A seguito, quando vedrete Hydaelyn lanciare Crystallize, si presenterà una delle prime meccaniche peculiari del boss. Crystallize infatti presenta tre modalità diverse, distinguibili con gli elementi acqua, terra e ghiaccio (quando lancerà l’attacco basterà guardare gli effetti intorno al boss e sentire il suono per riconoscere l’elemento). Con Crystallize versione acqua bisognerà formare due gruppi separati che dovranno raggrupparsi per condividere il danno (meglio definire i gruppi prima dell’inizio della fight per evitare confusioni); con Crystallize versione ghiaccio bisognerà distribuirsi per tutta l’arena stando il più lontano possibili dai membri del party per evitare di colpirsi a vicenda; con Crystallize versione terra infine, dovrete raggrupparvi tutti insieme per condividere il danno, come con Shining Blade. Ricordatevi: il primo Crystallize sarà sempre in versione acqua, mentre quelli successivi possono variare.

Appena verrà lanciato Crystallize però, non si attiverà subito l’attacco: Hydaelyn prima cambierà la propria arma, facendo apparire intorno a sé icone di colore verde, blu, o rosso, con vari effetti che si verificheranno prima di Crystallize. Se le icone sono verdi, allontanarvi dal boss per evitare l’AOE che lancerà intorno a sé; se sono rosse, dovrete raggrupparvi sotto al boss; se invece sono blu, Hydaelyn lancerà un attacco a croce (in forma “+”, non “x”), per cui dovrete posizionarvi nei punti nord-est, nord-ovest, sud-est o sud-ovest per evitarlo. Ricordatevi, in ogni caso, l’ordine: il primo attacco ad attivarsi sarà quello del cambio dell’arma, e subito dopo si verificherà l’effetto di Crystallize.

Dopo il primo Crystallize, seguiranno in ordine Mago’s Radiance (un altro AOE raid-wide) e un attacco casuale tra Aureole e Lateral Aureole. Si tratta di due attacchi AOE che prendono la quasi totalità dell’arena: nel caso di Aureole, dovrete posizionarvi su uno dei due lati del boss per evitare di prendere danno, mentre nel caso di Lateral Aureole dovrete posizionarvi davanti o dietro. Dopo questa coppia di attacchi, partirà un’altra sequenza di Crystallize con cambio arma, per poi proseguire con Mousa’s Scorn (un tankbuster che dovrà essere condiviso dai due tank) e un altro Aureole/Lateral Aureole. Dopo la terza e ultima sequenza di Crystallize con cambio arma, avrete completato la prima fase: nel prossimo paragrafo di questa guida a come battere Hydaelyn in Final Fantasy XIV, vedremo la seconda fase, detta anche “fase dei cristalli”.

Fase 2: Crystal of Light – Final Fantasy XIV: guida a come battere Hydaelyn

Fin dall’inizio di questa fase, l’arena cambierà il proprio aspetto, introducendo appunto i Crystal of Light. Si tratta di 6 cristalli disposti a cerchio su tutta l’arena, e ognuno di essi avrà una propria barra della vita. Inoltre, dopo l’apparizione dei cristalli, a est e a ovest dell’arena verranno evocati due add chiamati Echoes of Hydaelyn. In aggiunta a tutto ciò, apparirà anche una gauge (cioè una barra per chi non mastica a fondo la terminologia inglese) chiamata Conviction che si riempirà man mano che passa il tempo. L’obbiettivo del party è intuibile: si dovranno distruggere tutti i Crystal of Light prima che si riempia al 100% Conviction, pena morte certa. Come distruggerli però c’è da capire come fare.

In partenza, di questi 6 cristalli, 3 si illumineranno (i 3 a nord oppure i 3 a sud): finché quei 3 cristalli luminosi non vengono distrutti, Conviction si riempirà molto velocemente. Il party dovrà quindi dare precedenza a quei cristalli, sbrigandosi a causare grandi quantità di danni in poco tempo in questa fase DPS check. Gli Echoes of Hydaelyn forniscono ai cristalli uno scudo che diminuisce drasticamente il loro danno subito: mentre la maggioranza del party sarà occupata a distruggere i cristalli, i due tank dovranno prendere un add a testa e attirarli dalla parte opposta rispetto a dove si trova il party.

Il tutto risulterà quindi in un andamento circolare (che sia in senso orario o in senso antiorario, decidete voi), in cui i tank e gli add dovranno sempre trovarsi dalla parte opposta dell’arena rispetto al resto del party, così da permettere loro di distruggere i cristalli. I tank quindi dovranno fare attenzione ad usare correttamente le proprie abilità difensive, così da evitare di morire contro agli add. Per quanto riguarda gli healer: se da una parte il loro contributo a distruggere i cristalli è di vitale importanza, può essere utile anche tenere d’occhio un minimo lo stato dei tank, dando dando loro man forte con spell curative se si dovessero trovare in difficoltà.

Fase 3: Prima Lightwave – Final Fantasy XIV: guida a come battere Hydaelyn

Dopo aver sventato la minaccia dei cristalli, l’arena tornerà ad avere il suo aspetto originale. A questo punto incontrerete una breve fase di transizione, caratterizzata da Halo, un attacco AOE raid-wide molto simile a quelli visti precedentemente. Dopo questa fase, Hydaelyn lancerà Lightwave, dando il via alla nuova fase. Troverete di nuovo altri cristalli sparsi per l’arena: in particolare, in questa prima ondata, ne troverete 3 a nord e 1 a sud. Vedrete inoltre, fuori dall’arena, 2 ondate di luce di “shadowbringeriana” memoria (perdonate il neologismo impronunciabile) dirette verso l’arena.

Questa fase funziona nel modo seguente: ogniqualvolta un’onda tocca uno dei cristalli, essi emetteranno un attacco AOE che prenderà tutta l’arena: per evitarlo, dovrete usare come scudo uno degli altri cristalli, posizionandovi dietro ad esso. In questa prima ondata appunto, dovrete dare un’occhiata dove si trovano le due onde: una sarà inevitabilmente al centro, mentre l’altra si troverà su uno dei due lati: dirigetevi quindi dietro al cristallo che non viene toccato dalle onde, difendendovi prima dall’AOE del cristallo centrale, poi dall’altro.

Successivamente, dovrete fare attenzione a difendervi dal cristallo a sud, che verrà toccato dall’onda centrale. Prima di ciò però, ci sarà da cambiare posizione: Hydaelyn infatti lancerà di lì a poco Infralateral Arc, una serie di tre attacchi il cui danno dovrà essere condiviso in base al ruolo: si dovranno formare quindi 3 gruppi, uno con i DPS, uno con gli healer e uno con i tank, ed ognuno dovrà posizionarsi dietro a un cristallo per proteggersi dall’ultimo AOE mentre Hydaelyn lancia il proprio attacco. Solitamente si agisce nel modo seguente: gli healer stanno fermi sul posto, i DPS si posizionano dietro al cristallo centrale e i tank vanno verso quello opposto, ma sta a voi insieme al raid decidere come fare.

Dopo questa primisssima Lightwave, non avrete molto riposo: Hydaelyn infatti partirà subito a lanciare nuovamente lo stesso attacco, dando il via a un’altra fase simile nella struttura a quella che abbiamo appena visto (ci saranno sempre le onde che causeranno danno a contatto con i cristalli), ma con una tattica totalmente diversa. In ogni caso, adesso ci avviamo alla conlusione della prima parte della guida su come battere Hydaelyn in Final Fantasy XIV.

Conclusione della prima parte

Concludiamo qui la prima parte di questa guida su come battere Hydaelyn in Final Fantasy XIV: Endwalker, sperando che il testo e gli screenshot siano riusciti insieme a darvi una mano a comprendere come funziona questa prima metà della bossfight. A proposito degli screenshot: essi sono stati realizzati da chi scrive l’articolo grazie a una registrazione integrale della bossfight, giocando come Warrior. Comprendete quindi che tutte le tattiche spiegate sono quindi visualizzate dal punto di vista dell’off tank. Se desiderate vedere altri articoli della nostra copertura di Endwalker, vi lasciamo qui un nostro un articolo su tutto quello che c’è da sapere prima di iniziare a giocare, e qui invece una guida all’acquisto.

Detto ciò, vi diamo appuntamento alla seconda parte della guida per completare la bossfight. Se volete rimanere aggiornati su tutte le novità quotidiane del mondo videoludico e non solo, restate sintonizzati sulle pagine di tuttoteK. Se invece preferite comprare chiavi di gioco a prezzi scontati, potete farlo tramite il nostro link a Instant Gaming.