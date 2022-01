Microsoft: l’acquisizione di Activision Blizzard porterà a delle esclusive per Xbox

Dopo la bomba svelata quest’oggi sull’acquisizione da parte di Microsoft di Activision Blizzard, la compagnia potrebbe voler mantenere dei contenuti come esclusive Xbox.

Quest’oggi è stato un giorno a dir poco importante per l’industria videoludica: Microsoft ha infatti annunciato l’acquisizione di Activision Blizzard, spendendo quasi 70 miliardi di dollari. Si tratta di una cifra da capogiro e mai vista prima di adesso in questo mercato, quasi irrisoria se comparata a quella spesa con Bethesda diversi mesi fa. Accaparrandosi Activision Blizzard, Microsoft ha così ottenuto la proprietà non solo di alcuni dei franchise videoludici più importanti, come Call of Duty, World of Warcraft e Diablo, ma anche di IP storiche che sono inizialmente sorte sulla piattaforma di Sony, come l’iconico Crash Bandicoot, Tony Hawk e Spyro the Dragon.

Ovviamente, quest’acquisizione porterà da subito un gran rinnovo al catalogo di Game Pass, andando ad aumentare ulteriormente la potenza del brand di Xbox, inferendo anche un altro duro colpo a Sony. Ci troviamo ancora a processare bene tutto ciò che potrebbe implicare la svolta che ha avuto luogo oggi, ma tra le domande più importanti, una sorge più che spontanea: adesso, i giochi di Activision Blizzard saranno delle esclusive Microsoft?

In arrivo esclusive Activision Blizzard sulle piattaforme Microsoft?

Negli ultimi anni, Activision Blizzard si è trovata a dover affrontare un forte declino, dovuto specialmente ad una difficoltà nel rinnovare i propri giochi di punta, o nel portare avanti senza intoppi lo sviluppo delle proprie IP. In aggiunta, la reputazione di Activision non è mai stata così a terra fino ad oggi, per via delle numerose cause e denunce rivolte alla compagnia da parte di dipendenti, che dichiaravano di aver subito gravi abusi e discriminazioni. A novembre, Microsoft aveva inoltre preso una posizione piuttosto severa nei confronti di Activision Blizzard, ritenendo come essa stesse valutando dei cambiamenti nei rapporti reciproci.

Microsoft plans to continue to distribute Activision Blizzard games for Sony's PlayStation but will also plan some Xbox exclusives, a source tells ushttps://t.co/LCC3Y6xFqW https://t.co/LZCoN3lcaX — Dina Bass (@dinabass) January 18, 2022

Tuttavia, è probabile che ci siano stati degli interessanti nuovi sviluppi tra le due compagnie, e adesso Microsoft potrebbe avere modo di tenere come esclusive i giochi di Activision Blizzard. Su Bloomberg, una persona che dice di essere vicina ai capoccia di Microsoft avrebbe svelato il possibile piano di Microsoft: quanto pare, ci sarebbe l’intenzione di far arrivare alcuni giochi anche sulle console PlayStation, ma al contempo diversi contenuti rimarranno confinati su Xbox. Si tratta di un approccio simile a quello intrapreso da Bethesda, dove i titoli già annunciati per PlayStation arriveranno in ogni caso, ma ciò potrebbe non avvenire per quanto riguarda quelli futuri. Inoltre, questo nuova pagina scritta da Microsoft potrebbe anche portare al termine dell’esclusività che il franchise di Call of Duty e Sony hanno avuto sinora.

